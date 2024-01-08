De qué se trata ‘Movilidad Segura’, el programa de Biden para entrar legalmente a EEUU

Ocho meses después de ser anunciado, el programa ‘Movilidad Segura’ muestra sus primeros resultados en el esfuerzo conjunto entre el gobierno de Joe Biden y cuatro países latinoamericanos para detener la inmigración indocumentada a Estados Unidos.

Se trata de la familia Llanos, un matrimonio con dos hijos menores de edad que habían decidido iniciar la travesía de la Selva del Darién con rumbo a la frontera sur de Estados Unidos con México para pedir asilo.

Pero los temores y la incertidumbre por la travesía, de unos 5,000 kilómetros entre la frontera con Panamá y El Paso, Texas, llevaron a los Llanos a desistir de la larga caminata y buscar la ayuda del programa, que permite a los migrantes de manera legal, segura y ordenada a Estados Unidos, explica un reportaje del Noticiero Nacional Univision.

En mayo del año pasado, el Departamento de Estado (DOS en inglés) anunció el arranque de operaciones del programa ‘Movilidad Segura’ en tres países centroamericanos y uno sudamericano, Colombia, donde los Llanos solicitaron refugio a Estados Unidos.

El lanzamiento del programa 'Movilidad Segura'

El anuncio oficial del programa fue hecho el 11 de mayo del 2023. “Como paso importante para poner en marcha la iniciativa de centros regionales de procesamiento (regional processing centers, RPC), nuestras organizaciones internacionales socias lanzaron el sitio web MovilidadSegura.org”, dijo ese día la cancillería estadounidense en un comunicado.

Agregó que en el sitio web las personas interesadas pueden encontrar información sobre los procesos que estarán disponibles a través de los RPC. Y que una vez estuviera en funcionamiento completamente, “la página digital permitirá que algunas personas soliciten citas en los RPC” para pedir y tramitar una solicitud como refugiado en Estados Unidos.

Los centros regionales, anunciados en abril por Biden, “consideran a miles de personas procedentes del hemisferio occidental para su reubicación a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (U.S. Refugee Admissions Program, USRAP)”, un sistema humanitario que beneficia y procesa casos en 19 países de la región.

Cómo opera ahora el programa

La página digital del programa, movilidad segura.org, explica que las personas refugiadas y migrantes elegibles “serán consideradas para programas de admisión de refugiados y humanitarios, y otras vías de admisión legal a Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades”.

El programa, agrega, “sirve para dirigir a las personas refugiadas y migrantes a las rutas legales, y ayudarles a evitar riesgos asociados a la movilidad humana”.

En el sistema participan, además del gobierno federal, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros socios relevantes, asegura el DOS.

Programas vigentes en la frontera

De acuerdo con los planes para la reducción de la inmigración indocumentada en la frontera, el gobierno de Biden ha implementado los siguientes programas en la frontera con México:





Reasentamiento de Personas Refugiadas: ‘Movilidad Segura’ puede otorgar el estatus de refugiado a personas que cumplan con la definición de refugiado bajo la ley estadounidense y que sean de especial preocupación humanitaria para Estados Unidos

Parole Humanitario: programa que otorga visas humanitarias por dos años a inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tengan un patrocinador en Estados Unidos

Reunificación Familiar: es para ciertos inmigrantes que tengan un formulario I-130 aprobado. Reciben una visa para esperar en Estados Unidos un cupo de visa disponible y la 'green card'.

Información adicional sobre ‘Movilidad Segura’

Además de oficinas en Colombia, el programa funciona en Costa Rica. Actualmente, el programa está dirigido a cubanos, haitianos y venezolanos que se encontraban en Colombia el 11 de junio de 2023 o antes, independientemente de si entraron de manera regular o irregular, y que al momento de aplicar cuentan con un estatus regular o están en proceso de regularización en el país sudamericano.

ACNUR señala que los inmigrantes que acceden al programa deben complete el formulario en línea gratuito para ser considerado/a y recibir información sobre las vías legales para viajar a Estados Unidos.

“Tenga en cuenta que ocasionalmente el formulario en línea no estará disponible de manera temporal para recibir aplicaciones. Si el formulario en línea está cerrado cuando intente aplicar, puede enviar su solicitud cuando el formulario vuelva a estar activo”, advierte.

Tanto el gobierno como las organizaciones internacionales que participan en el programa indican que “revisaremos su solicitud para determinar si cumple con los requisitos del programa”. “Nos pondremos en contacto con usted después de una revisión inicial y se le informará si seguirá en el proceso o si no califica”, agregan.

“Si continua en el proceso, es posible que se le programe una entrevista en persona en Colombia. Si cumple con los requisitos, es posible que pueda viajar a los Estados Unidos con apoyo de este programa”, precisa.

Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que el tiempo de espera por un cupo disponible en el programa puede ser de “varios meses” y que todo depende de la cuota anual de refugiados asignada por el presidente.

