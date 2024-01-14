Cambios a la ley de inmigración en EEUU deben garantizar procesos ordenados y justos, presionan abogados

Video Nueva York busca ayuda y anuncia medidas ante la llegada masiva de inmigrantes: ¿cuál será el panorama en 2024?

La gestión de los flujos de personas hacia y en la frontera sur de Estados Unidos, ya sea por motivos familiares, económicos o humanitarios, es un sistema “interconectado” que debe ser resuelto por todos los departamentos y agencias que participan en el proceso migratorio, concluye un informe presentado ante el Congreso por Gregory Chen, director principal de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Cualquier modificación que se haga a la Ley de Inmigración (INA), ya sea para aumentar los controles en la frontera, endurecer los requisitos de asilo o incrementar los sistemas de control para la inmigración legal, “requiere un sistema eficiente y ordenado que garantice la equidad y que además exija el cumplimiento de la ley”, agregó.

PUBLICIDAD

“El sistema debe ser capaz de igualar e incluso anticipar las futuras necesidades sociales y económicas de empresas y estados que quieren y necesitan inmigrantes”, precisó.

Las declaraciones del director de AILA fueron dadas durante una comparecencia la semana pasada ante el subcomité de Inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes como parte del debate sobre el presupuesto de gastos que se lleva a cabo en el Congreso y donde los republicanos insisten en tratar el impacto de la inmigración ilegal en los servicios sociales.

Del consenso entre republicanos y demócratas sobre el tema no solo depende la aprobación de la ley de gastos 2024, sino también evitar un potencial 'cierre' del gobierno y destinar fondos de emergencia solicitados por la Casa Blanca para Ucrania e Israel.

Debate estancado

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, insisten en endurecer la ley de inmigración para frenar la inmigración indocumentada o ilegal, mientras que los demócratas insisten en pedirle al Congreso fondos para invertir en la frontera y descongestionar un sistema que cada día amenaza con colapsar.

Esto en medio de la llegada de unos 2 millones de extranjeros en los últimos dos años cuyos casos de asilo han sido agregados a la lista de espera de la Corte de Inmigración (EOIR), que ya acumula más de 3 millones de casos que deben ser resueltos por unos 680 jueves.

Ante este complejo escenario, el informe presentado por Chen indica que Estados Unidos necesita urgentemente “soluciones para modernizar su sistema de inmigración”, tanto para abordar los cambios dramáticos en los flujos globales de refugiados como para garantizar la prosperidad continua de la nación y su crecimiento económico.

PUBLICIDAD

Precisa que, en respuesta al aumento de la migración mundial, “el gobierno federal debe tomar medidas inmediatas que garanticen el procesamiento ordenado, eficiente y justo de los migrantes recién llegados”. Indicó que el Congreso, para garantizar que esto se cumpla, “debería financiar adecuadamente a las agencias federales de inmigración para examinar los casos más rápidamente, garantizar protección para aquellos elegibles para recibir ayuda legal y para expulsar (deportar) a aquellos que no son elegibles en un lugar seguro y manera humana”.

El ala dura del Partido Republicano rechaza este argumento e insiste en que, antes de aprobar los fondos para la frontera solicitados desde octubre por Biden y las ayudas a Ucrania e Israel, el gobierno, con los recursos de que dispone, debe aumentar la seguridad fronteriza, recudir los cruces ilegales, acelerar las deportaciones y eliminar la política del catch and release (capturar y soltar), que permite poner en libertad a extranjeros que llegan en busca de asilo y no representan una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, entre otras exigencias.

Pero AILA insiste en que esta opción no garantiza un proceso migratorio más justo y eficiente, y tampoco garantiza representación legal para miles de personas que enfrentan la deportación de Estados Unidos.

“El aumento de llegadas a la frontera sur de Estados Unidos y la disfunción de un sistema de inmigración que no ha sido reformado por el Congreso durante más de 30 años han alimentado argumentos de que el gobierno debería rechazar a los inmigrantes en la frontera”, planteó Chen. Y reiteró que, si bien los inmigrantes recién llegados “pueden necesitar servicios a corto plazo, la evidencia abrumadora muestra que los inmigrantes proporcionan enormes beneficios a Estados Unidos”.

Sistema fracturado

El informe de AILA al subcomité de Inmigración de la Cámara Baja menciona la actual crisis migratoria y señala que, tras la fuerte llegada de inmigrantes en busca de asilo, funcionarios municipales de todo el país y las organizaciones no gubernamentales locales “están respondiendo a las necesidades temporales de los que llegan”.

PUBLICIDAD

“La falta de apoyo federal es una de las principales razones por las que las localidades están experimentando dificultades para planificar y acoger a los inmigrantes”, indica Chen.

“El Congreso debería aprobar las solicitudes de ayuda enviadas por los alcaldes de las ciudades “para aumentar significativamente la financiación para los programas de refugiados y de Servicios que financia directamente apoyo local a corto plazo”, agregó.

AILA consideró que los gobiernos estatales “deben coordinar, mejorar y compartir información sobre los movimientos de los migrantes”, una estrategia impulsada por estados gobernados por republicanos quienes envían “autobuses sin previo aviso llenos de personas”. Esta estrategia, dice Chen, se trata de “trucos políticos improductivos que agravan el desafío de dar la bienvenida a grandes cantidades de extranjeros que llegan en busca de asilo”.

Dentro de las recomendaciones, AILA precisa que “un paso crítico es lograr que los inmigrantes elegibles trabajen en puestos de trabajo lo antes posible para que puedan lograr autosuficiencia”. Y que el gobierno federal debería “agilizar el proceso de otorgar autorizaciones de empleo” para de esa manera quitar la presión que viven algunos estados, como Nueva York, con la llegada de unos 180,000 inmigrantes en los últimos dos años, y Chicago, con unos 40,000.

La lista de problemas

El informe de AILA menciona no solo los problemas en la frontera, sino también el resto de las dificultades generadas por un sistema de inmigración dañado y que urge ser reparado “por todos los sectores que participan” en el proceso.

PUBLICIDAD

Entre los retrasos se incluyen:





Demoras de meses y años en casi todas las categorías de casos de inmigración

Capacidad de respuesta agotada en la frontera

Los retrasos obligan incluso a personas con visas aprobadas ir a la frontera

El sistema de asilo es pequeño y no es suficiente para atender la demanda existente en la frontera

El sistema migratorio actual es disfuncional

Algunos inmigrantes recién llegados demoran meses, quizás años, en asistir a una audiencia en un tribunal de inmigración para pedir asilo

Las demoras en los tribunales de inmigración retrasan el proceso para solicitar una autorización de empleo

Las demoras también afectan el acceso a beneficios públicos legalmente autorizados por el Congreso

Las posibles soluciones migratorias

No solo la falta de modernización del sistema migratorio preocupa a los abogados de AILA.

“La incapacidad del Congreso para aprobar leyes que actualicen los números de visas de inmigración están perjudicando a familias y empresas”, dijo Chen en su informe. “Las familias estadounidenses ahora sufren una separación prolongada mientras esperan meses, incluso décadas, para que las visas familiares estén disponibles”, subrayó.

“También empresas estadounidenses en todos los sectores industriales están experimentando una escasez histórica de trabajadores”, añadió.

El informe de AILA cita un informe de 2022 de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, quien atribuyó la escasez de mano de obra, en parte a una “caída de la inmigración neta”.

PUBLICIDAD

También menciona el llamado formulado por los gobernadores republicanos de Indiana y Utah, quienes instan al Congreso traer más trabajadores extranjeros “para satisfacer las necesidades de sus respectivos estados”.

En cuanto a Florida, Chen dijo que debido a una reciente ley aprobada en ese sureño estado (la SB 1718), la falta de trabajadores ha obligado a los agricultores a reducir la producción”, un tema que debería ser considerado por el Congreso federal para asumir el reto de modernizar el sistema y “aprobar leyes que establezcan vías legales adecuadas para satisfacer las necesidades del país”.

Chen también citó una serie de recomendaciones para ser tomadas en cuenta por el Congreso. Entre ellas:





Financiar cientos de nuevos oficiales y personal en los puertos de entrada para procesar personas y vehículos

Mejorar la capacidad de respuesta en los puertos de entrada

Aumentar la cantidad de agentes de asilo de USCIS en la frontera

Atender y aprobar la solicitud de financiamiento pedido por la Casa Blanca en octubre

Revisar y mejorar los programas de interacción entre departamentos y agencias que participan en el proceso de inmigración

Modernizar el sistema de visas

Mira también: