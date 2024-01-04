EEUU promete reducir tiempos de espera para entrevistas de visa a menos de 90 días

Video Estas son las razones por las que el Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley SB4

Si planea tramitar una visa para viajar este año a Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS) promete que en 2024 los tiempos de espera para una entrevista bajarán de los 90 días.

“La capacidad de procesamiento de visas se ha recuperado más rápido de lo previsto”, se lee en un informe publicado en la página digital del departamento estadounidense. “Emitimos más visas de no inmigrante (NIV) en todo el mundo en el año fiscal 2023 que en cualquier año desde 2015”, agrega .

Dentro de la categoría de no inmigrante se incluyen las visas tipo B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios o de turismo. También las visas de estudiantes internacionales.

“Nuestros servicios de visas promueven el crecimiento económico de estados Unidos y mantienen el flujo de mano de obra regulada, todo mientras protegemos la seguridad nacional”, se lee en el informe.

Reducción de tiempos de espera

En cuanto a las demoras para entrevistas consulares y el procesamiento de solicitudes de visas, afectado severamente durante la pandemia del COVID-19 y el cierre de embajadas y consulados en todo el mundo, el DOS dijo que “seguimos enfocados en reducir los tiempos de espera para los solicitantes de visas de visitante que requieren una entrevista en persona, particularmente en países donde la demanda se mantiene en niveles sin precedentes”.

El Departamento de Estado aseguró que está utilizando “nuevas herramientas para introducir eficiencias y considerando constantemente formas en que las mejoras tecnológicas pueden agilizar el procesamiento de visas”.

“Nuestro objetivo es que más del 90% de nuestros puestos en el extranjero tengan tiempos de espera para entrevistas para visas de visitante inferiores a 90 días en 2024”, precisa el informe. Y señala que la promesa se fundamenta “inspirados por la variedad de innovaciones e iniciativas que hemos emprendido” durante y después de la pandemia.

Las demoras actuales

Los actuales tiempos de espera para una cita en un consulado estadounidense para o tener una visa depende del tipo de documento que requiere y el país. Y en cada país o capital la demora está sujeta a la cantidad de trámites solicitados y/o acumulados en la sede diplomática.

Los tiempos de espera están actualizados en la herramienta Global Visa Wait Times del Departamento de Estado.

Algunos tiempos de espera para una visa B1/B2:





Calgary, Canadá: 859 días

días Ciudad de México: 847 días

días Guadalajara, México: 825 días

días Ciudad Juárez, México: 825 días

días Tegucigalpa, Honduras: 801 días

días Tijuana, México: 801 días

días Mérida, México: 777 días

días Monterrey, México 769 días

días Nogales, México: 752 días

días Hermosillo, México: 731 días

días Bogotá, Colombia: 706 días

días Nuevo Laredo, México: 672 días

días Matamoros, México: 664 días

días Abuja, Nigeria: 649 días

días Ciudad de Guatemala: 496 días

días Quito, Ecuador: 424 días

días Abu Dhabi, Emirato Árabes Unidos: 414 días

días Dubai: 380 días

días Ciudad de panamá: 350 días

días Guayaquil, Ecuador: 316 días

días Santo Domingo, Rep. Dom.: 260 días

días Lisboa, Portugal: 254 días

días Asunción, Paraguay: 248 días

días Río de Janeiro, Brasil: 145 días

días Ámsterdam, Holanda: 125 días

días Madrid, España: 493 días

Nota: Para otros tipos de visa, tal como de estudiante, trabajadores profesionales o viajeros en tránsito, el tiempo de espera es considerablemente menor. Consulte en el consulado de su país por la herramienta conocida como Global Visa Wait Times.

Razones de la espera

El DOS explica que el tiempo de espera estimado para recibir una cita para una entrevista en una embajada o consulado de Estados Unidos “puede cambiar semanalmente y se basa en la carga de trabajo y la dotación de personal entrantes reales”.

Agrega que los tiempos estimados por la herramienta publicada en su página digital “son sólo estimaciones y no garantizan la disponibilidad de una cita”.

Por su parte, señala que las embajadas y consulados “pueden tener un proceso separado para casos de visas en los que no se exige el requisito de la entrevista en persona”. Y que en general, “los tiempos de espera para esos casos son más cortos, pero no se reflejan en la tabla”.

Las visas emitidas en 2023

En cuanto a la cantidad de visas emitidas en 2023, el Departamento de Estado informa que las 230 embajadas y consulados en el extranjero “emitieron cifras récord de visas de no inmigrante (NIV) en el año fiscal (FY) 2023”, cifra que alcanzó más de 10.4 millones.

Cabe señalar que durante la pandemia del covid-19 (declarada en marzo de 2020) el Departamento de Estado, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordaron renunciar a las entrevistas en persona para varias categorías clave de visas, incluidas las de estudiantes y trabajadores temporales que son parte integral de industrias y cadenas de suministro clave de Estados Unidos.

El DOS explicó que los solicitantes que renuevan visas de no inmigrante en la misma clasificación dentro de los 48 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior “son elegibles para presentar su solicitud sin una entrevista en persona en su país de nacionalidad o residencia”.

Precisó que esta “sigue siendo una de nuestras mejores herramientas para reducir los tiempos de espera para las citas de entrevistas y, al mismo tiempo, seguir tomando decisiones de seguridad nacional rigurosas en todos los casos”.

El informe indica que un 40% de los más de 10.4 millones de viajeros que recibieron sus visas estadounidenses de no inmigrante en los últimos 12 meses “no requirieron una entrevista en persona, abriendo esos espacios para entrevistas para solicitantes por primera vez y otras personas que las necesitan”.

Abogados consultados por Univision Noticias respecto a la promesa de reducir los tiempos de espera a menos de 90 días durante el 2024, dijeron que se trataba de una “excelente” noticia. Pero algunos señalaron que “hay que esperar para vr si se cumple”.