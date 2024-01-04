Cambiar Ciudad
Visas

EEUU promete reducir tiempos de espera para entrevistas de visa a menos de 90 días

Para los mexicanos que tramitan una visa de turismo o viaje de negocios, la espera para acudir a la entrevista en el Consulado de Estados Unidos varía entre 664 y 847 días. Y nada garantiza que, una vez sea entrevistado, le darán el documento para ingresar legalmente al país bajo la categoría de no inmigrante.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Video Estas son las razones por las que el Departamento de Justicia demanda a Texas por la ley SB4

Si planea tramitar una visa para viajar este año a Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS) promete que en 2024 los tiempos de espera para una entrevista bajarán de los 90 días.

“La capacidad de procesamiento de visas se ha recuperado más rápido de lo previsto”, se lee en un informe publicado en la página digital del departamento estadounidense. “Emitimos más visas de no inmigrante (NIV) en todo el mundo en el año fiscal 2023 que en cualquier año desde 2015”, agrega .

PUBLICIDAD

Dentro de la categoría de no inmigrante se incluyen las visas tipo B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios o de turismo. También las visas de estudiantes internacionales.

“Nuestros servicios de visas promueven el crecimiento económico de estados Unidos y mantienen el flujo de mano de obra regulada, todo mientras protegemos la seguridad nacional”, se lee en el informe.

Notas Relacionadas

Qué oficinas de USCIS están procesando más rápido -y más lento- las solicitudes de ciudadanía (y qué implica para las elecciones de noviembre)

Qué oficinas de USCIS están procesando más rápido -y más lento- las solicitudes de ciudadanía (y qué implica para las elecciones de noviembre)

Inmigración
3 min

Reducción de tiempos de espera

En cuanto a las demoras para entrevistas consulares y el procesamiento de solicitudes de visas, afectado severamente durante la pandemia del COVID-19 y el cierre de embajadas y consulados en todo el mundo, el DOS dijo que “seguimos enfocados en reducir los tiempos de espera para los solicitantes de visas de visitante que requieren una entrevista en persona, particularmente en países donde la demanda se mantiene en niveles sin precedentes”.

El Departamento de Estado aseguró que está utilizando “nuevas herramientas para introducir eficiencias y considerando constantemente formas en que las mejoras tecnológicas pueden agilizar el procesamiento de visas”.

“Nuestro objetivo es que más del 90% de nuestros puestos en el extranjero tengan tiempos de espera para entrevistas para visas de visitante inferiores a 90 días en 2024”, precisa el informe. Y señala que la promesa se fundamenta “inspirados por la variedad de innovaciones e iniciativas que hemos emprendido” durante y después de la pandemia.

Notas Relacionadas

Internos en cárcel de ICE en Tacoma volverán a hacer huelga si no les cumplen promesas

Internos en cárcel de ICE en Tacoma volverán a hacer huelga si no les cumplen promesas

Inmigración
4 min

Las demoras actuales

Más sobre Visas

'Green card' por matrimonio: conoce los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente por esta vía
5 mins

'Green card' por matrimonio: conoce los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente por esta vía

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
Qué se sabe de los nuevos requisitos para obtener la 'green card' por matrimonio
3 mins

Qué se sabe de los nuevos requisitos para obtener la 'green card' por matrimonio

Inmigración
Más de 200 inmigrantes que laboraban en una planta de carne son obligados a dejar el país: tenían visas de trabajo
1:22

Más de 200 inmigrantes que laboraban en una planta de carne son obligados a dejar el país: tenían visas de trabajo

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración
USCIS planea endurecer el examen de ciudadanía como lo hizo en el primer gobierno de Trump
2 mins

USCIS planea endurecer el examen de ciudadanía como lo hizo en el primer gobierno de Trump

Inmigración
EEUU reanuda la tramitación de visas para estudiantes, pero exige acceso a sus cuentas de redes sociales
4 mins

EEUU reanuda la tramitación de visas para estudiantes, pero exige acceso a sus cuentas de redes sociales

Inmigración
Granjas sin empleados, restaurantes cerrados: cómo las redadas de ICE dejan a la economía sin trabajadores esenciales
4 mins

Granjas sin empleados, restaurantes cerrados: cómo las redadas de ICE dejan a la economía sin trabajadores esenciales

Inmigración
¿Puedes perder la visa o la 'green card' si te detienen en una protesta? Experto en inmigración responde las dudas
9 mins

¿Puedes perder la visa o la 'green card' si te detienen en una protesta? Experto en inmigración responde las dudas

Inmigración
Política migratoria contra estudiantes internacionales golpea el prestigio universitario de EEUU, revela informe
7 mins

Política migratoria contra estudiantes internacionales golpea el prestigio universitario de EEUU, revela informe

Inmigración

Los actuales tiempos de espera para una cita en un consulado estadounidense para o tener una visa depende del tipo de documento que requiere y el país. Y en cada país o capital la demora está sujeta a la cantidad de trámites solicitados y/o acumulados en la sede diplomática.

PUBLICIDAD

Los tiempos de espera están actualizados en la herramienta Global Visa Wait Times del Departamento de Estado.

Algunos tiempos de espera para una visa B1/B2:


  • Calgary, Canadá: 859 días
  • Ciudad de México: 847 días
  • Guadalajara, México: 825 días
  • Ciudad Juárez, México: 825 días
  • Tegucigalpa, Honduras: 801 días
  • Tijuana, México: 801 días
  • Mérida, México: 777 días
  • Monterrey, México 769 días
  • Nogales, México: 752 días
  • Hermosillo, México: 731 días
  • Bogotá, Colombia: 706 días
  • Nuevo Laredo, México: 672 días
  • Matamoros, México: 664 días
  • Abuja, Nigeria: 649 días
  • Ciudad de Guatemala: 496 días
  • Quito, Ecuador: 424 días
  • Abu Dhabi, Emirato Árabes Unidos: 414 días
  • Dubai:380 días
  • Ciudad de panamá: 350 días
  • Guayaquil, Ecuador: 316 días
  • Santo Domingo, Rep. Dom.: 260 días
  • Lisboa, Portugal: 254 días
  • Asunción, Paraguay: 248 días
  • Río de Janeiro, Brasil: 145 días
  • Ámsterdam, Holanda: 125 días
  • Madrid, España: 493 días

Nota: Para otros tipos de visa, tal como de estudiante, trabajadores profesionales o viajeros en tránsito, el tiempo de espera es considerablemente menor. Consulte en el consulado de su país por la herramienta conocida como Global Visa Wait Times.

PUBLICIDAD

Razones de la espera

El DOS explica que el tiempo de espera estimado para recibir una cita para una entrevista en una embajada o consulado de Estados Unidos “puede cambiar semanalmente y se basa en la carga de trabajo y la dotación de personal entrantes reales”.

Agrega que los tiempos estimados por la herramienta publicada en su página digital “son sólo estimaciones y no garantizan la disponibilidad de una cita”.

Por su parte, señala que las embajadas y consulados “pueden tener un proceso separado para casos de visas en los que no se exige el requisito de la entrevista en persona”. Y que en general, “los tiempos de espera para esos casos son más cortos, pero no se reflejan en la tabla”.

Notas Relacionadas

Mintió sobre su nacionalidad y ahora le niegan la ‘green card’. Respondemos tus preguntas de inmigración

Mintió sobre su nacionalidad y ahora le niegan la ‘green card’. Respondemos tus preguntas de inmigración

Inmigración
7 min

Las visas emitidas en 2023

En cuanto a la cantidad de visas emitidas en 2023, el Departamento de Estado informa que las 230 embajadas y consulados en el extranjero “emitieron cifras récord de visas de no inmigrante (NIV) en el año fiscal (FY) 2023”, cifra que alcanzó más de 10.4 millones.

Cabe señalar que durante la pandemia del covid-19 (declarada en marzo de 2020) el Departamento de Estado, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordaron renunciar a las entrevistas en persona para varias categorías clave de visas, incluidas las de estudiantes y trabajadores temporales que son parte integral de industrias y cadenas de suministro clave de Estados Unidos.

El DOS explicó que los solicitantes que renuevan visas de no inmigrante en la misma clasificación dentro de los 48 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior “son elegibles para presentar su solicitud sin una entrevista en persona en su país de nacionalidad o residencia”.

PUBLICIDAD

Precisó que esta “sigue siendo una de nuestras mejores herramientas para reducir los tiempos de espera para las citas de entrevistas y, al mismo tiempo, seguir tomando decisiones de seguridad nacional rigurosas en todos los casos”.

El informe indica que un 40% de los más de 10.4 millones de viajeros que recibieron sus visas estadounidenses de no inmigrante en los últimos 12 meses “no requirieron una entrevista en persona, abriendo esos espacios para entrevistas para solicitantes por primera vez y otras personas que las necesitan”.

Abogados consultados por Univision Noticias respecto a la promesa de reducir los tiempos de espera a menos de 90 días durante el 2024, dijeron que se trataba de una “excelente” noticia. Pero algunos señalaron que “hay que esperar para vr si se cumple”.


Relacionados:
Visas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD