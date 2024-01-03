Qué oficinas de USCIS están procesando más rápido -y más lento- las solicitudes de ciudadanía (y qué implica para las elecciones de noviembre)

Video ¿Cuánto tiempo debo tener como residente en los Estados Unidos para ser elegible para aplicar a la ciudadanía?

Si planeas pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización durante este mes de enero, es muy probable que puedas ejercer tu derecho a participar y votar en las elecciones presidenciales del primer martes de noviembre de este año.

Una revisión a los tiempos de procesamiento del Formulario N-400 de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), muestra que, en 78 de las 88 oficinas de la agencia a nivel nacional, la duración del trámite permitiría que los nuevos ciudadanos tengan el tiempo suficiente para jurar como nuevos ciudadanos, inscribirse como elector y votar.

PUBLICIDAD

Y en promedio, la totalidad de oficinas ubicadas a lo largo y ancho del país, tardan en procesar las solicitudes de ciudadanía 8.25 meses.

La oficina con mayor tiempo de procesamiento está ubicada en Charlotte Amelie, Islas Vírgenes, con una demora de 13.5 meses, seguido por la oficina de Norfolk, Virginia, con hasta 13 meses de espera.

A su vez, la oficina con menos tiempo de procesamiento se ubica en Cleveland, Ohio, con 5.5 meses de demora, seguido por la oficina de Cincinnati, Ohio, con 6 meses de espera.

Las oficinas con mayores esperas

La herramienta de tiempos de procesamientos ( time processing) de USCIS revela que las oficinas con mayor tiempo de trámite del Formulario N-400 son:





Charlotte Amelie (Islas Vírgenes): 13.5 meses

meses Norfolk (Virginia): 13 meses

meses New Orleans (Luisiana): 12.5 meses

meses Nashville (Tennessee): 12 meses

meses Fort Meyers (Florida): 12 meses

meses Sn Louis (Missouri): 11 meses

meses Laurence (Massachussets): 10.5 meses

meses Memphis (Tennessee): 10 meses

meses Newark (New Jersey): 10 meses

meses Raleigh (North Carolina): 10 meses.

Las oficinas con menos tiempo de espera están ubicadas en:

Cleveland (Ohio): 5.5 meses

meses Cincinnati (Ohio): 6 meses

meses Columbus (Ohio): 6.5 meses

meses Spokane (Washington): 6.5 meses

meses Boston (Massachusetts): 7 meses

meses Dallas (Texas): 7 meses

meses Hialeah (Florida): 7 meses

meses Kendall (Florida): 7 meses

meses Los Ángeles (California): 7 meses

meses Pittsburg (Pennsylvania): 7 meses

meses San Bernardino (California): 7 meses

meses Sn Fdo. Valley (California): 7 meses

meses San José (California): 7 meses

meses Seattle (Washington): 7 meses

meses Yakima (Washington): 7 meses

En 2021 el panorama era otro

Hace 26 meses, en noviembre de 2021, el escenario era totalmente inverso, de acuerdo con un reporte de Univision Noticias. Tomando como referencia las demoras registradas en 2016, el proceso de recepción y aprobación del Formulario N-400 demoraba entre 4 a 6 meses. Pero entre 2017 y finales de 2019 el trámite aumentó a más del doble y no estaban claras las causas.

PUBLICIDAD

En 2020, tras la declaratoria de pandemia por el coronavirus, las demoras volvieron a crecer debido al cierre de dependencias del gobierno federal, incluyendo la USCIS.

A principios del 2021, Univision Noticias reportó que algunos inmigrantes que viven en Brooklyn, Atlanta, Miami o la ciudad de Nueva York, era probable que, si pedían en ese momento la ciudadanía, no pudieran votar en las elecciones de mitad de periodo del 2022.

Diez meses después, sin embargo, esas probabilidades disminuyeron afectando a la mayoría de los residentes (portadores de green card o tarjeta verde) que planeaban presentar el Formulario N-400 porque los tiempos de espera, en vez de bajar, se mantenían altos, a pesar de que, a ese momento, faltaba un año para los comicios de medio término.

Por ejemplo, en oficina de USCIS en Albany (Nueva York), en enero de 2021 la demora era de hasta 17.5 meses, mientras que en Atlanta (Georgia) la espera era de hasta 16 meses. Chicago registraba una demora de gasta 20 meses y 24 meses en Seattle, de acuerdo con la herramienta de tiempos de procesamiento de USCIS.

La base de datos de USCIS revela que al 30 de septiembre del año pasado la agencia tenía pendiente de resolución 400,908 solicitudes de ciudadanía N-400 y 7,126 peticiones hechas por personal de las Fuerzas Armadas. A su vez, registrada 1,933,785 formularios I-130, correspondientes a solicitudes de residencia permanente por petición familiar.