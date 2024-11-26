Prepárate para las posibles deportaciones masivas prometidas por Trump: ‘Hablemos de Inmigración’

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, vuelven a tratar este martes el tema de las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo Donald Trump y qué grupos están en la lista.

Mira aquí el programa 'Hablemos de Inmigración':

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información proporcionada hasta ahora por el presidente electo, así como por el nominado zar de la frontera, Tom Homan, exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en la lista figuran inmigrantes con antecedentes criminales y con órdenes de deportación en ausencia.

Las amenazas, si bien no han sido específicas y tampoco revelan cómo se llevarían a cabo las detenciones y las deportaciones, también incluiría a extranjeros que entraron al país bajo el programa ‘parole humanitario’ (ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua), beneficio que será eliminado, según ha dicho Homan.

Además de una eventual cancelación, el programa ‘parole humanitario’ tiene una cláusula que puede dejar a cientos de miles de inmigrantes favorecidos al borde de la deportación. El programa requiere que los titulares, en el plazo de dos años permitidos para permanecer legalmente en Estados Unidos, deben regularizar sus estados bajo cualquier otro programa vigente, como el asilo.

El punto es que, para pedir asilo, en este caso afirmativo, sólo tienen un año de plazo. Y si al término de los dos años no cambiaron su estatus original, deben irse o el Departamento de Seguridad Nacional les iniciará un proceso de deportación.

Un reporte actualizado de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), revela que, desde enero de 2023 hasta finales de octubre de 2024, 531,620 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron libertad condicional en virtud de los procesos del ‘parole humanitario’.

PUBLICIDAD

A su vez, en cuanto al número de extranjeros con órdenes de deportación en ausencia, la base de datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), revela que entre los años fiscales 2015 y 2024 (este último finalizó el 30 de septiembre) se habían emitido 928,619 órdenes de deportación en ausencia, incluyendo a menores no acompañados.

¿Qué deben hacer aquellos extranjeros con una orden de deportación vigente? ¿Qué pasa si los detienen? ¿Qué derechos tienen? ¿Los presentan ante un juez de inmigración? ¿En cuánto tiempo pueden ser expulsados? ¿Pueden pedir libertad bajo fianza? Son algunas de las preguntas que serán respondidas durante el programa, además de interactuar en vivo con usuarios de Univision Noticias en ‘Hablemos de Inmigración’ a partir de las 7 PM por los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Facebook.



‘Hablemos de innigracion’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.