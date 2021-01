David Perdue, el senador republicano que perdió elección en Georgia fue coautor de la reforma migratoria de Trump

Más restricciones

El plan migratorio de Perdue y Cotton deja fuera, además, a inmigrantes o personas mayores que ya no estén dentro de la fuerza laboral, algo que según ha dicho Trump, permitiría al país ahorrar miles de millones de dólares.

La última oferta

En julio del año pasado, durante una entrevista concedida a la cadena Telemundo, Trump aseguró que alista una profunda 'reforma migratoria' por medio de una orden ejecutiva que impondría un sistema basado en méritos. Si bien no ofreció detalles de su plan, el anuncio generó criticas dentro de su propio partido, donde algunos republicanos pusieron en duda que tenga autoridad para hacerlo por esa vía sin el respaldo del Congreso.

El sistema de méritos

El proyecto no incluye a los dreamers e ignora la totalidad de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. También incluye modificaciones a la Ley de Asilo, acelera las deportaciones y establece un complejo sistema de migración legal basado en méritos.

Cerco a la inmigración legal

El plan cambia los requisitos para pedir familiares inmediatos. Aunque no altera la petición de cónyuges e hijos menores de edad por parte de ciudadanos, sí deja fuera la petición de padres y hermanos por parte de residentes, quienes hasta ahora pueden ser reclamados para obtener una residencia.

También cambia la lista de requisitos para la obtención de visados de no inmigrante y para asegurar que la persona que ingresa a Estados Unidos solo permanezca el tiempo autorizado, no se quede más tiempo que el autorizado y no se convierta en una carga pública.