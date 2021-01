Gobernador de Nebraska dice que los indocumentados no son prioridad para recibir la vacuna

Los inmigrantes indocumentados que residen en el estado de Nebraska, fronterizo con Canadá, trabajan en su mayoría en plantas procesadoras de carne. Este martes recibieron la noticia de que no serán considerados como prioridad para recibir la vacuna contra el covid-19.

Así lo informó a periodistas el gobernador republicano Pete Ricketts durante una rueda de prensa ante una pregunta de si incluiría a trabajadores que no tienen estatus legal de permanencia en el país.

Las declaraciones de Ricketts se produjeron después de informar los planes de vacunas contra el coronavirus a las plantas procesadoras y emparadoras de carne de Nebraska, reportó el diario The Washington Post.

"Se supone que debe ser un residente legal del país para poder trabajar en esas plantas", respondió Ricketts. “Así que no espero que los inmigrantes ilegales sean parte de la vacuna con ese programa”.

Aclaran al gobernador

Poco después de las declaraciones, el director de comunicaciones de Ricketts, Taylor Gages, escribió en su cuenta de la red social Twitter que “la declaración del gobernador esta mañana fue que a los inmigrantes ilegales no se les permite trabajar en las instalaciones de procesamiento de carne y, por lo tanto, no recibirán la vacuna en ese contexto”.

Llueven críticas

Ambas declaraciones no solo enfurecieron a los defensores de los derechos de los inmigrantes, sino también a quienes batallan en la ardua tarea para prevenir los contagios del covid-19 y erradicar la enfermedad que a la fecha ha infectado a más de 21 millones de personas en el país y matado a más de 357,000.

El lunes por la mañana, cuando Ricketts declaró que los indocumentados no serían una prioridad, el estado todavía se hallaba en la Fase 1A de la jornada de vacunaciones contra el covid-19.

La siguiente fase

“Este virus no discrimina por estatus migratorio”, dijo Dulce Castañeda, organizadora del grupo activista Children of Smithfield, en una entrevista con The Washington Post. “No pregunta a las personas si son ciudadanos, si son residentes, si tienen visa. Entonces, ¿por qué pediríamos eso para las vacunas?", preguntó.