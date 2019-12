Migrantes corren entre los carriles de una garita para entrar a EEUU y el gobierno niega que sea una “nueva tendencia”

Al parecer fue una acción para evadir una nueva política del gobierno Trump que les exige permanecer varios meses en México mientras avanzan sus trámites. Es conocida como 'Remain in Mexico'. Se desconoce cuántas personas intentaron ingresar de esa forma al país.



La dependencia federal aclaró este miércoles que no se trata de una “nueva tendencia” que usan los solicitantes de asilo. Un reporte de la agencia AP señala que los migrantes no solo emplean esa técnica, sino que “alquilan autos para intentar ingresar” al país. Porque ya no quieren estar en México.