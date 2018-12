Este nuevo refugio de emergencia se localiza lejos de la zona turística, a unos 25 minutos al este de la unidad deportiva Benito Juárez, cuya cercanía con la garita fronteriza de San Ysidro les facilitaba someter sus solicitudes de asilo. Para presionar su salida, la Marina mexicana no entregó desayunos, ni llegaron tantos empleados municipales, dejando prácticamente a la deriva a unos 5,000 migrantes que no han querido irse.

"Nos vinieron a tirar aquí", lamentaba Víctor García, uno de los primeros que aceptaron subirse a los autobuses que dispuso el gobierno local para trasladarlos a El Barretal desde la tarde del jueves. "No quieren que andemos en la ciudad y nos trajeron a un barrio que no conocemos", reclamó este hondureño de 41 años.

La principal preocupación de los indecisos es que el traslado a El Barretal busque alejarlos de la frontera y acercarlos a su retorno a Centroamérica. Ese camino tomó Junior Amaya, un joven de 19 años que se cansó de tanto sufrimiento en Tijuana. "Aquí no se mira nada de futuro, mejor me voy mi país", expresó poco antes de subirse a una furgoneta del Instituto Nacional de Migración.

"Nos trajeron de regreso a Honduras"

"No sabía que esta colonia era tan peligrosa, pero al entrar nos dimos cuenta. Parece que nos trajeron de regreso a Honduras, yo no me animo a salir de noche", mencionó Israel Rodríguez, de 39 años y quien dice estar arrepentido de no haber buscado un espacio en algún refugio cercano a la zona norte de Tijuana. "Ahora ¿cómo me regreso?", preguntaba preocupado.