“¿Me negarán la ciudadanía si me detuvieron por exceso de velocidad?”, respondemos tus preguntas de inmigración

El caso de Fátima

La inmigrante identificada con el nombre de Fátima escribió a la redacción de Noticias de Univision preguntando si le afectará una infracción de tránsito cometida hace poco en su petición de ciudadanía. “Estoy llenando mi aplicación N-400. Una pregunta del cuestionario dice si alguna vez he tenido algún problema con la autoridad, ya sea una parada de la autoridad. En dado caso, sí tuve un ‘ticket’ por ir sobre al límite (de velocidad), pero lo pagué. Mi pregunta es, ¿esto me afectará”.

“Todo depende del caso”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si la persona fue detenida por ir a exceso de velocidad, pagó la multa y fue a la escuelita para que no le pusieran puntos en la licencia, no hay problema”, agrega.

Busque ayuda

“Si se resolvió todo y no hay una orden de detención pendiente, la persona no debería tener problemas de tipo migratorio, no debería existir inconveniente. Un ticket por manejar más allá del límite y la persona pagó la multa, no afecta porque no se establece un mal carácter moral”, añadió.