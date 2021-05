Esto te descalifica para participar en la lotería de visas, incluso si ganaste un cupo

Si su nombre está en la lista de ganadores de la primera preselección de la Lotería de Visas 2022 (DV-2022), pero no tiene cómo demostrar que tiene una enseñanza secundaria completa, o su equivalente, o dos años de experiencia laboral, no podrá seguir avanzando en el sorteo que cada año entrega 55,000 residencias legales permanentes ( green card o tarjeta verde ) .

La primera selección

Las evidencias

“Si no tiene la educación requerida ni la experiencia laboral que califique, no es elegible para una visa de diversidad”, advierte.

Incluso previene, para futuros sorteos, “considerar no presentar una solicitud de DV si no cumple con los requisitos de educación o experiencia laboral calificados que se explican a continuación como es posible que no sea elegible para una visa de diversidad y las tarifas que pague por la solicitud de visa no serán reembolsadas”.