Qué debes hacer si eres seleccionado para la segunda parte de la lotería de visas 2025

Video Lotería de visas: conoce cómo puedes consultar los resultados y qué debes hacer si eres uno de los ganadores

Durate la primera semana de mayo se conocen los preseleccionados para la segunda fase del sorteo de la lotería de visas 2025 (Programa de isas de Diversidad) que cada año entrega 55,000 tarjetas de residencia permanente (green card o tarjeta verde).

El Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado (DOS) a unció que las asignaciones (preseleccionados) del sorteo 2025 se conocerán “alrededor del 4 de mayo” a través de la página digital del programa Diversity Visa 2025.

“¡Casi es la hora de las selecciones de Visa de Diversidad 2025! A partir del 4 de mayo de 2024, a las 12 h. ET, podrá verificar el estado de su entrada ingresando su número de confirmación en http://dvprogram.state.gov/ESC/”, dijo el Centro en un mensaje publicado en la red social X.

El mensaje agrega que “esta es la ÚNICA forma de comprobar si ha sido seleccionado para participar”.

La breve comunicación anuncia el comienzo de la segunda fase del sorteo. Las 55,000 residencias serán otorgadas durante el año fiscal 2025, que arrancó el 1 de octubre del año pasado y finaliza el 30 de septiembre.

Detalles del sorteo

El DOS explicó que cada año “realiza una selección aleatoria de solicitantes de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), basada en las asignaciones de visas disponibles en cada región y país, de todas las entradas registradas” en el popular concurso.

La información sobre la verificación del estado del participante en el sitio web de la Visa Electrónica de Diversidad (E-DV) “se actualiza para informar a todos los participantes si su registro en línea fue seleccionado o no”, señala.

Para saber si fue preseleccionado, el concursante debe “ingresar su número de confirmación, que obtuvo cuando completó su formulario o solicitud de inscripción, para verificar el estado de su inscripción”.

El Centro advierte que, si por alguna razón extravió su número de confirmación, “no podrá verificar el estado de su entrada” y no conocerá si resultó preseleccionado en esta etapa.

“No podremos reenviarle el número de confirmación”, afirma. Y comunica además que, “tenga en cuenta que el DOS no enviará cartas de notificación ni notificará a los seleccionados por correo electrónico”.

A su vez, las embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo “tampoco proporcionarán una lista de seleccionados”. La única manera de conocer los resultados de la preselección es a través del sitio web de E-DV. “Es el ÚNICO medio por el cual el Departamento de Estado notifica a los participantes sobre su selección”, reitera.

Qué hacer si fue preseleccionado

Si tras ingresar su número de participación en el sorteo de la lotería de visas 2025 aparece su nombre y la confirmación para seguir avanzando en el sorteo, “se le dirigirá a una página de confirmación que proporcionará más instrucciones, incluida información sobre las tarifas relacionadas con la inmigración a los Estados Unidos”, explican las bases del concurso.

La ventanilla para la recepción de solicitudes de participación en el sorteo 2025 abrió al mediodía del 4 de octubre y cerró a la misma hora el 7 de noviembre de 2023.

Cada año participan en el concurso más de 12 millones de concursantes originarios de todo el mundo. Y al igual que en el año anterior, 2025 Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, la República Dominicana y Venezuela quedaron fuera. Otros países que tampoco participaron fueron Bangladesh, Canadá, China, Corea del Sur, India, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Pakistán y Vietnam.

El DOS explicó que la exclusión de países se debe a que han enviado más de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años. El reglamento detalla que los ciudadanos originarios de países con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos pueden ser elegible para participar.

En cuanto a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, si ganan una de las 55,000 residencias en juego deberán salir del país en busca de una visa de inmigrante. Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que, al poner un pie fuera del país, les caerá encima la Ley del castigo, que castiga con 3 años fuera si permanecieron más de 150 días indocumentados o 10 años si la presencia ilegal superó los 365 días.

Las visas de residencia del sorteo de la lotería de visas 2025 serán entregadas a partir del 1 de octubre, una vez concluyan los procesos de selección y entrevistas normados por el concurso.

En cuando al sorteo 2024, el DOS dijo que “los participantes en el programa Visa de Diversidad 2024 pueden verificar el estado de sus entradas en el sitio web de E-DV desde el 6 de mayo de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.