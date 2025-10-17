La lotería de visas se demora por cambios en el proceso de admisión, confirma el Departamento de Estado

Video Arrestos y residencia permanente: respondemos las preguntas sobre inmigración de la semana

El sorteo de la lotería de visas, que cada año otorga 55,000 residencias permanentes (green card) en Estados Unidos, está sujeto a cambios que han retrasado la publicación de la convocatoria para la cuota del año fiscal 2027.

De acuerdo con el calendario del popular concurso, en el que cada año participan entre 12 y 14 millones de personas alrededor del mundo, el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado anuncia la convocatoria en el mes de abril. Pero este año la dependencia había permanecido en silencio.

A primera hora de este viernes, una fuente del Departamento de Estado dijo a Univision Noticias que, “el programa sigue, pero van a haber cambios en el proceso”. Poco después, un portavoz de la cancillería confirmó que “el programa de Visas de Diversidad (DV) está establecido por ley, y el Departamento de Estado continuará implementándolo según lo exige la ley”.

Agregó que “este año habrá cambios en el proceso de admisión al programa”, y que más adelante “anunciaremos las fechas de registro y otros detalles cuando estén disponibles”.

El vocero no anticipo día ni tampoco el mes en que serán anunciados, tampoco qué tipo de modificaciones, además de las fechas para el envío de las solicitudes de participación.

Por qué la demora

El programa fue creado por el Congreso en 1990. Las 55,000 residencias permanentes se sortean entre concursantes provenientes de países considerados de baja admisión (naciones que han enviado menos de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años previos al sorteo).

El reglamento indica que la apertura de la ventanilla para la recepción de solicitudes se abre en la primera semana de octubre y permanece disponible durante 30 días. Este año, sin embargo, no se han registrado anuncios y tampoco la causa del silencio, hasta ahora.

Los primeros preseleccionados del sorteo son notificados electrónicamente entre abril y mayo del año siguiente a la presentación del sorteo. Una vez presenten la documentación requerida, el Departamento de Estado selecciona a los finalistas quienes reciben la autorización para viajar a Estados Unidos a partir del año fiscal siguiente (1 de octubre de 2027).

Planes para eliminar el sorteo

El programa de la lotería de visas figura en la lista de cancelaciones del presidente Donald Trump desde que asumió el poder la primera vez el 20 de enero de 2017.

Tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021, la eliminación del sorteo fue incluido en el Proyecto 2025, la promesa conservadora publicada por la Fundación Heritage y cuyo objetivo es extender el poder del presidente para transformar el gobierno.

En la página 145 del documento, actualizado a mediados de la campaña 2024, indica que administración entrante “debería impulsar una agenda legislativa migratoria centrada en la creación de un sistema de inmigración basado en el mérito que premie a los extranjeros altamente cualificados, en lugar del sistema actual que favorece la inmigración basada en la familia extendida y la arbitrariedad”.

Para ello, recomienda, “debería derogarse la lotería de visas de diversidad, cesar la migración en cadena, priorizando la familia nuclear, y sustituir el actual programa de visas de trabajo por un sistema que otorgue visas únicamente a los "mejores y más brillantes".

Trump se desmarcó del proyecto asegurando que no tenía nada que ver con el documento, pero tras asumir su segundo mandato, varios de los principales redactores del documento, en ellos Stephen Miller (arquitecto de la política migratoria de tolerancia cero) y Russ Vought (director de presupuesto de la Casa Blanca y vicepresidente de la Fundación Heritage) forman parte del círculo de poder inmediato del mandatario.

El sorteo anterior

De acuerdo con la lista divulgada por el gobierno el año pasado para el sorteo de las residencias del año fiscal 2026, no pudieron participar: Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, El Salvador, Filipinas, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, Venezuela y Vietnam.

Para el sorteo de este año y que corresponde a la cuota de residencias del año fiscal 2027, el gobierno ha publicado una lista de naciones con restricciones totales y parciales que impactarán en el concurso y serán consideradas en el reglamento que reescribe el Departamento de Estado.

El reglamento de la lotería de visas del año pasado detalla que los ciudadanos originarios de países con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos pueden ser elegible para participar en el concurso. “Si no es ciudadano de un país con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos, hay otras dos formas en las que podría calificar”, añade.

Y explica que las solicitudes aceptadas en estos casos son:

Siendo cónyuges de un ciudadano originario de un país con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos; y,

En caso afirmativo, puede reclamar el país de nacimiento de su cónyuge, siempre que usted y su cónyuge estén nombrados en la entrada seleccionada de la solicitud, son elegibles y ganan una de las 55,000 residencias.

Qué pasa con los indocumentados

Todo depende si están dentro o fuera de Estados Unidos, y si alguna vez estuvo indocumentado. “Muchos piensan que, por haber ganado una de las tarjetas verdes, se le perdona todo y eso no es así”, advierte Nelson Castillo, un doctor en Derecho de Inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Si está dentro de Estados Unidos, hay dos posibilidades”, agrega. “Si pasó a la siguiente etapa y tiene esa gran oportunidad de reclamar una visa de inmigrante para que luego reciba la green card, tiene que evaluar, con el consejo de un abogado, si puede hacerlo dentro o fuera del país”.

Castillo dice además que “también hay que determinar si la persona tiene antecedentes migratorios y/o criminales antes de dar el siguiente paso, porque si salen y han violado la ley de inmigración, por ejemplo, por presencia indocumentada, no podrán regresar quizás durante varios años”.

“Cada caso es único, delicado y hay que tener muchísimo cuidado”, apuntó luego.

En el caso de personas que estuvieron indocumentadas, pero están fuera de Estados Unidos y pasaron a la segunda etapa de la lotería de visas, “también deben hablar con un abogado porque puede ser que tengan antecedentes inmigratorios y/o criminales”.

“Como en el primer caso, no deben presentar o enviar al gobierno nada sin antes consultar con un consejero legal para que evalúe el expediente", explicó Castillo.