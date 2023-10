Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados

Pero la mala noticia llega tiempo después cuando USCIS cita al inmigrante y este, o bien se presenta o no recibe la citación porque no registró su dirección. “En ambos casos, al no tener una causa de asilo o no acudir a la entrevista, pierde el derecho de permanencia en Estados Unidos y termina en un proceso de deportación”, advierte Gálvez.