Por qué cayeron tanto las solicitudes de la visa H-1B

La participación en el sorteo de visas H-1B para trabajadores con estudios superiores cayó un 40% este año, según anunciaron las autoridades migratorias de Estados Unidos la semana pasada, que tienen una explicación clara al porqué.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS en inglés) asegura que lo que hay detrás de la caída es en realidad el éxito de las medidas contra quienes “se aprovechaban del sistema” enviando muchas solicitudes, en ocasiones dudosas, para aumentar injustamente sus posibilidades de ser elegidas en el sorteo. Un ejemplo: una persona envió solicitudes para 83 ofertas de trabajo en 2022.

Este año, el gobierno recibió 470,342 solicitudes para el sorteo que se celebró la última semana de marzo, una reducción de 38% respecto de las 758,994 participaciones del año pasado. La cantidad de trabajadores solicitantes cambió poco: cerca de 442,000 este año, comparados con los 446,000 del año anterior, lo que indica una pronunciada disminución del número de personas que participaban simultáneamente más de una vez.

El número de participaciones se había triplicado de 2021 a 2023, después de que el gobierno dejara de exigir una gran cantidad de documentos para ser elegibles para el sorteo, diciendo que esa larga y costosa tarea podía esperar hasta que obtuvieran uno de los 85,000 lugares que se conceden en cada año.

El único requisito era una cuota de registro electrónico de 10 dólares, lo cual eliminó las barreras para participar, pero generó una oportunidad para que las empresas y empleados inundaran al organismo con solicitudes.

Las principales empresas tecnológicas que utilizan visas H-1B pidieron realizar cambios debido a que el gran aumento en la participación dejaba a sus empleados actuales y futuros con menos oportunidades de ganar el sorteo.

Al enfrentar lo que reconoció como un posible fraude y abuso, el USCIS indicó este año que cada empleado tendría solo una oportunidad en la lotería, independientemente de si tiene una sola oferta de trabajo o 50.

Qué es la visa H-1B y para qué fueron creadas

Las visas H-1B se crearon en 1990 para las personas con un grado de licenciatura o mayor en áreas que se consideran difíciles de dotar de personal, especialmente ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se trata de la principal visa de importación de profesionales y tiene el objetivo de satisfacer la necesidad de las empresas de contratar trabajadores especializados.

Para poder obtenerla, basta con que un empleador en Estados Unidos la solicite ante el servicio de inmigración para un puesto que cumpla con uno de los requisitos establecidos por la Ley de Inmigración:





La posición particular tiene un requisito mínimo de un título universitario o licenciatura, o un equivalente de este

El puesto tiene un requisito de título de grado que es común en la industria para puestos paralelos en organizaciones similares o, en caso contrario, el puesto es tan complejo y único que requiere un título de grado

El empleador normalmente exige un título de grado o su equivalente para el puesto

El trabajo es tan especializado y complejo que el conocimiento requerido para llevar a cabo los deberes laborales está típicamente asociado con la obtención de, como mínimo, un título universitario o licenciatura o su equivalente

En cuanto a los familiares inmediatos de visas H-1B, el servicio de inmigración explica que, una vez el profesional extranjero obtiene un cupo, ”su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años pueden solicitar admisión bajo la clasificación No Inmigrante H-4”.



Cómo funciona el proceso de la H-1B

Este año, en el proceso de preselección se cancelan todas aquellas solicitudes duplicadas y los seleccionados en la primera lotería pasan a una segunda etapa donde también serán elegidos por medio de un sorteo electrónico.

Una vez notificados los preseleccionados, el siguiente paso consiste en notificar a través de las cuentas en línea de los participantes en el sorteo electrónico uno de los siguientes estatus para cada registro (es decir, para cada beneficiario registrado):

“Submitted” (Enviado): el registro ha sido enviado y es elegible para la selección. Si se ha completado el proceso de selección inicial, este registro sigue siendo elegible a cualquier selección posterior para el año fiscal para el que se presentó, a menos que sea invalidado posteriormente.

“Selected” (Seleccionado): seleccionado para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria.

“Not Selected” (No Seleccionado): no es elegible para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria basada en este registro.

“Denied – Duplicate Registration” (Denegado – Registro Duplicado): se presentaron múltiples registros a nombre del mismo beneficiario. Si se deniega como un registro duplicado, todos los registros presentados por o a nombre del mismo registrante para este beneficiario para el año fiscal 2025 son inválidos.

“Invalidated – Failed Payment” (Pago Fallido – Invalidado): se envió un registro, pero el método de pago se rechazó, no se concilió, se disputó o no fue válido.

“Deleted” (Eliminado): el registro presentado ha sido borrado y ya no es elegible para selección.

“Processing Submission” (Procesando la Petición): USCIS está procesando su petición. Puede tomar hasta 72 horas para que toda la información de su caso esté disponible en la página que tiene los detalles del caso. Mientras se procesa, usted no podrá acceder a su borrador.

Por qué el gobierno cambió el sorteo de la visa H-1B

Infosys, una empresa india de subcontratación en tecnología, fue el principal empleador de personal con visas H-1B en 2023. Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Google estuvieron entre las 10 principales.

Los estudiantes graduados en universidades estadounidenses pueden trabajar durante tres años con una visa de Entrenamiento Práctico Opcional mientras solicitan una H-1B. Debido a que estos solicitantes tienen trabajos estables, no necesitan enviar más de una solicitud. Pero esto los ponía en desventaja contra quienes presentan varias de ellas. Algunos se van del país para trabajar en Canadá o Europa.

Ur Jaddou, director del USCIS, dijo que el organismo trabajó rápidamente para reformar la lotería y garantizar que cada trabajador tuviera “sólo un boleto en el sombrero”, decidiendo que el cambio no podía esperar otro año. El USCIS encontró que algunas compañías trabajaban juntas para enviar solicitudes para los mismos solicitantes.

“Queremos asegurarnos de que esto esté en las manos de las personas que lo usarán para ayudar a la nación, y nos dimos cuenta de que aprovecharse del sistema no resultaba útil para nadie”, dijo Jaddou en un evento público realizado en marzo en el festival South by Southwest en Austin, Texas.

Muchas empresas de tecnología y grupos de negocios han hecho presión a favor de un cambio inmediato. Intel señaló en octubre que su índice de ganadores “cayó constantemente, perjudicando los esfuerzos para expandir el diseño y fabricación de semiconductores en Estados Unidos”.

“Un sistema cuya intención era ayudar a administrar el proceso del sorteo de visas H-1B se ha convertido en una fuente de frustración y decepción”, escribió el fabricante de chips al USCIS.

En general, los críticos de las visas H-1B recibieron de buena manera los cambios, pero los consideraron insuficientes.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) escribió a la al USCIS que el cambio en el sorteo de este año “incluye pasos en la dirección correcta, pero está muy lejos de las reformas amplias que se requieren”.

Al igual que otros críticos, el grupo desea que las visas se concedan a empresas que paguen los salarios más altos, en lugar de hacerlo mediante un sistema al azar, un cambio que Donald Trump buscó mientras estaba en la Casa Blanca.

Con información de AP.

