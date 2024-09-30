Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México y Venezuela fuera de la lotería de visas 2026

Video Lotería de visas 2026: estos son los países latinoamericanos que quedaron fuera del concurso

El Departamento de Estado (DOS) anunció la fecha para la recepción de solicitudes de la lotería de visas 2026: al mediodía del miércoles 2 de octubre de 2024. Y cierra a igual hora el martes 5 de noviembre de 2024.

Cada año participan en el concurso de la Lotería de Visas de Diversidad (DV) que otorga 55,000 residencias legales permanentes ( green card o tarjeta verde) más de 12 millones de concursantes originarios de todo el mundo. Y a diferencia de este año, en el sorteo 2026 se suma Cuba a la lista de naciones que no podrán participar debido al alto número de ciudadanos de ese país que han ingresado con una visa de inmigrante a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la lista divulgada por el gobierno, en el sorteo 2026 no podrán participar: Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, El Salvador, Filipinas, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, Venezuela y Vietnam.

La Oficina de Asuntos Consulares de la cancillería estadounidense explicó que la exclusión de países se debe a que han enviado más de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años.

El reglamento de la lotería de visas detalla que los ciudadanos originarios de países con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos pueden ser elegible para participar en el concurso.

“Si no es ciudadano de un país con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos, hay otras dos formas en las que podría calificar”, añade.

Las solicitudes aceptadas en estos casos son:

· Siendo cónyuges de un ciudadano originario de un país con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos; y

· En caso afirmativo, puede reclamar el país de nacimiento de su cónyuge, siempre que usted y su cónyuge estén nombrados en la entrada seleccionada de la solicitud, son elegibles y ganan una de las 55,000 residencias.

Bases de la lotería de visas 2026

El Departamento de Estado publicó en su página digital las bases del concurso, cuyas solicitudes comenzarán a ser recibidas electrónicamente a partir del mediodía del miércoles 2 de octubre hasta el mediodía del martes 5 de noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

En el sorteo de la lotería de visas cada año participan entre 10 y 20 millones de concursantes a nivel mundial, es totalmente gratis y solo se puede participar ingresando a la página digital del Departamento de Estado en las fechas desde la apertura de la ventanilla de recepción de solicitudes hasta el cierre.

Al igual que en sorteos anteriores, el gobierno recordó que la lotería de visas está abierta únicamente a personas de países que cumplan con determinados requisitos, entre ellos, de estudios o experiencia laboral, ya sea haber completado la secundaria, o su equivalente, o tener dos años de experiencia laboral.

Los participantes que no cumplan con los requisitos "no deben inscribirse en el programa de DV-2026", indican las bases del concurso.

Cabe señalar que Cuba, Haití y Venezuela participan bajo el programa 'parole humanitario' que permite la entrada de ciudadanos de eseos países a Estados Unidos con una autorización de dos años previa aprobación de un patreocinador por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Dentro de ese plazo deben ajustar sus estados bajo cyualquier otro programa vigente, entre ellos asilo, o de lo contrario irse o serán deportados. Entre enero del año pasado y agosto de este año, unos 530,000 innigrantes de esos cuatro países han ingresado, de acuerdo con un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

Solicitud de la lotería de visas 2026

La solicitud para participar en la lotería de visas 2026 debe llenarse en inglés.

El Departamento de Estado advierte que, de acuerdo con las bases del concurso, solo se aceptarán formularios que se envíen hasta el plazo de cierre, mediodía del 5 de noviembre de 2024. "No se aceptará ninguna solicitud después de dicho plazo", apuntó.

PUBLICIDAD

El gobierno advierte que no hay ningún costo para enviar el formulario de inscripción en línea. Y recomienda que utilice un navegador actualizado al enviar su solicitud. Navegadores más antiguos, tal como Internet Explorer 8, por ejemplo, probablemente no les dejará avanzar en el proceso de participación electrónica.

En el sorteo de la lotería de visas 2021 participaron 11.830,707 solicitudes, de ellas 5.089,579 correspondieron a derivados (familiares). En el sorteo del 2020 se registraron 23.183,554 solicitudes, de ellas 8.459,756 correspondieron a derivados.

Qué pasa con los indocumentados

Todo depende si están dentro o fuera de Estados Unidos, y si alguna vez estuvo indocumentado. “Muchos piensan que, por haber ganado una de las tarjetas verdes, se le perdona todo y eso no es así”, advierte Nelson Castillo, un doctor en Derecho de Inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“Si está dentro de Estados Unidos, hay dos posibilidades”, agrega. “Si pasó a la siguiente etapa y tiene esa gran oportunidad de reclamar una visa de inmigrante para que luego reciba la green card, tiene que evaluar, con el consejo de un abogado, si puede hacerlo dentro o fuera del país”.

Castillo dice además que “también hay que determinar si la persona tiene antecedentes migratorios y/o criminales antes de dar el siguiente paso, porque si salen y han violado la ley de inmigración, por ejemplo, por presencia indocumentada, no podrán regresar quizás durante varios años”.

PUBLICIDAD

“Cada caso es único, delicado y hay que tener muchísimo cuidado”, apuntó luego.

En el caso de personas que estuvieron indocumentadas, pero están fuera de Estados Unidos y pasaron a la segunda etapa de la lotería de visas, “también deben hablar con un abogado porque puede ser que tengan antecedentes inmigratorios y/o criminales”.

“Como en el primer caso, no deben presentar o enviar al gobierno nada sin antes consultar con un consejero legal para que evalúe el expediente", explicó Castillo.