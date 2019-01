El escándalo de la contratación de trabajadores no autorizados en hoteles y clubes de golf del mandatario obligó a la Organización Trump a prometer este miércoles que usará el sistema electrónico E-Verify, una herramienta federal para verificar el estatus legal de los trabajadores.

El anuncio deja en claro que no todas las empresas Trump lo estaban haciendo, en parte porque no es obligatorio, pero contradice el discurso del presidente quien, incluso en la campaña, prometió deportar a la totalidad de los indocumentados porque, según sus palabras, quitan trabajos a los estadounidenses y provocan daños multimillonarios al presupuesto.