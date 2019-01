Lo que debes saber del nuevo programa de asilo que el gobierno de Trump implementa en la frontera con México

El programa

Para qué sirve

El DHS señala que, históricamente, los extranjeros indocumentados que intentaban entrar al país “eran predominantemente varones adultos solteros originarios de México que generalmente fueron retirados dentro de las 48 horas si no tenían el derecho legal de quedarse”.

Pero que ahora “más del 60% se trata de unidades familiares y menores no acompañados, y de ellos el 60% no son mexicanos”, añade. Y de ellos más del “90% permanecen en el país”, asegura.