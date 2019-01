Tildan de "inhumana" la nueva política de Trump para pedir asilo en la frontera con México

Los afectados con el cambio

Quienes no califiquen para el asilo, serán deportados. Pero aquellos que tengan un motivo o causa creíble, recibirán una "Notificación de Comparecencia" para su audiencia en el tribunal de inmigración y serán devueltos a México hasta su fecha de audiencia.

Los niños extranjeros no acompañados y los extranjeros en procedimientos acelerados no estarán sujetos al protocolo. Pero la nueva norma no señala si seguirán vigentes con todos sus poderes las protecciones garantizadas por el acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.