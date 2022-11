"Estuve sangrando por una semana": lo que revela el informe sobre "procedimientos ginecológicos excesivos" en cárcel de ICE

Seis meses más tarde, en septiembre de ese año, Oldaker regresó a la misma clínica con el mismo médico. “Nuevamente él no más me metió el aparato muy feo, y otra vez me rompió la carne. Cuando me limpié, me di cuenta de que no había usado lubricante. Duré una semana sin poder sentarme y sentirme bien. Ahora sigo sufriendo, traumada. Fue en la oficina del doctor Amin”, relató.