Inmigrantes pueden pedir 'asilo afirmativo' en internet. Te explicamos cómo

El solicitante debe demostrar que reúne todos los requisitos contemplados en la definición de ‘refugiado’ y la persona que lo solicita “debe demostrar que, debido a fundados temores de ser perseguido por algunos de los cinco motivos señalados en el reglamento, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores no quiere regresar a él”, se lee en el reglamento.