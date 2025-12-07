Jueza bloquea el intento del gobierno de Trump de archivar una demanda por el envío de migrantes a Guantánamo

Una jueza federal rechazó una petición del gobierno de Donald Trump para desestimar una demanda que impugna la detención de migrantes en la base naval estadounidense de Guantánamo, en el extremo este de Cuba.

En una decisión emitida el viernes, la jueza Sparkle L. Sooknanan denegó la moción del gobierno federal para archivar el caso y programó una audiencia para esta semana, en la que las partes discutirán los siguientes pasos.

En enero, Trump anunció que su administración utilizaría un centro de detención en Guantánamo para retener a decenas de miles de los “peores criminales extranjeros”, como parte de su dura y amplia ofensiva migratoria.

Entre febrero y junio, el gobierno federal mantuvo a unos 500 inmigrantes en Guantánamo, según Sooknanan, mientras las autoridades usaban la base como una escala para inmigrantes con órdenes finales de expulsión.

Los argumentos en contra del envío de migrantes a Guantánamo

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) Lee Gelernt, quien argumentó el caso, dijo en un comunicado el sábado que espera que el fallo “ponga fin a la política "ilegal del gobierno de Trump de enviar inmigrantes a bases militares en medio de la nada únicamente por su valor teatral”.



La ACLU y otros grupos de defensa han sostenido que trasladar inmigrantes a Guantánamo es ilegal. El gobierno de Trump ha afirmado que tiene una amplia autoridad para retener en la instalación a inmigrantes con órdenes finales de deportación.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, dijo: “Esperamos la reivindicación por parte de un tribunal superior de nuestro uso de esta instalación para mantener a los delincuentes fuera de las calles estadounidenses”.

La base, conocida a menudo como 'GITMO', es famosa por los sospechosos trasladados allí tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

