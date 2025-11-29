En duda la continuidad de los vuelos de repatriación de inmigrantes deportados desde EEUU a Venezuela

Video “¡Libertad!”: graban los gritos de auxilio de venezolanos deportados a cárcel de El Salvador

La afirmación hecha este sábado por el presidente Donald Trump de que el espacio aéreo venezolano debe ser considerado cerrado provocó una respuesta de rechazo de parte del gobierno de Nicolás Maduro, que además dio por entendido que los vuelos de repatriación de inmigrantes venezolanos indocumentados en Estados Unidos quedaban paralizados.

El canciller del gobierno de Maduro, Yván Gil, afirmó en redes sociales este sábado que las palabras de Trump son una "amenaza colonialista ilegal", por pretender imponer órdenes y la jurisdicción de EEUU sobre el espacio aéreo venezolano. Todo ello escala la tensión en medio de la campaña de presión militar y política de Washington sobre Caracas.

PUBLICIDAD

Y en el largo comunicado, Gil dijo que "a través de esta acción, el gobierno de EEUU ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos [de] migrantes venezolanos que de manera regular y semanal se venían realizando".

El gobierno estadounidense no ha precisado si quedan suspendidos tras lo escrito por Trump esta mañana.

Estos vuelos, coordinados entre ambos gobiernos, eran una de las pocas formas de relación diplomática frente la campaña militar de EEUU denominada 'Lanza del Sur', que ha destruido al menos 20 pequeñas embarcaciones y matado a más de 80 de sus tripulantes. La Casa Blanca asegura sin brindar hasta ahora pruebas que eran "narcoterroristas" que transportaban drogas a territorio estadounidense a través de las aguas del mar Caribe tras haber salido de Venezuela.

La cancillería venezolana precisó que, hasta la fecha, se han realizado 75 vuelos para repatriar a 13,956 venezolanos.

Inicio de los vuelos de deportados hacia Venezuela

Los vuelos de deportaciones han sido uno de los puntos primordiales en la agenda del presidente Trump con Venezuela. En enero pasado, al inicio de su segundo gobierno, dejó a claro a través de su diplomacia que exigiría a Maduro la repatriación de "criminales y pandilleros venezolanos" y "que lo haga de manera inequívoca y sin condiciones", en palabras del enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

Y en ese entonces el enviado especial dejó claros los términos en los que la administración Trump esperaba manejar las repatriaciones con el régimen de Maduro: amenazó con "consecuencias" si no recibían a los venezolanos deportados y aclaró que "no es una negociación a cambio de algo".

PUBLICIDAD

Pocos días después, el 10 de febrero, Venezuela anunció que dos aviones de su línea estatal partieron desde Estados Unidos transportando a un grupo de connacionales con órdenes de deportación. En el vuelo viajaron 190 personas, y Maduro afirmó entonces al respecto que "hemos dado un paso favorable, positivo".

A lo largo de febrero se sumaron otros vuelos, transportando a deportados hacia Venezuela, que viajaron desde sitios como Guantánamo, vía Honduras, donde fueron recogidos por aviones venezolanos. El gobierno de Maduro consideró sobre esto que "fueron injustamente llevados a la base naval de Guantánamo".

Paralización de repatriaciones y envío de venezolanos a El Salvador

A principios de marzo, EEUU suspendió la licencia de operación que permitía a la petrolera estadounidense operar en Venezuela, argumentando que la decisión obedeció a la falta de condiciones electorales justas en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. En esos comicios, Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas electorales que respaldaran el resultado, en medio de amplias críticas y del reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana por parte de EEUU y del Parlamento Europeo.

Esa paralización de la actividad de Chevron fue respondida por Venezuela dejando de aceptar los vuelos de deportados por varios días.

El 13 de marzo, Richard Grenell, enviado especial de Trump, anunció en redes sociales que "Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente en el país".

PUBLICIDAD

Pero apenas un par de días después de eso, EEUU envió a casi 250 venezolanos al Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador cuestionada por presuntas violaciones de derechos humanos contra los detenidos.

Esta decisión ha causado una profunda y larga batalla judicial, en la que el juez federal James Boasberg reactivó hace pocos días una investigación por desacato contra funcionarios del gobierno de Trump, que habrían incumplido su orden de no enviar a los venezolanos a El Salvador.

Venezuela consideró que esos connacionales en la cárcel salvadoreña estaban "secuestrados" y sufriendo un "crimen de lesa humanidad", mientras acusaba al gobierno de Trump de "criminalizar" a los inmigrantes al usar la Ley sobre Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII, para justificar sus expulsiones.

Aún así, a los pocos días Venezuela siguió recibiendo vuelos con repatriados desde EEUU, no antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, amenazase a Venezuela con "nuevas sanciones duras" si Maduro no aceptaba "un flujo constante de vuelos de deportación" de migrantes venezolanos, sin excusas o demoras.

A los pocos días, el 23 de de marzo, Venezuela anunció que reanudaba la recepción de migrantes deportados desde EEUU. Al siguiente día arribaron 199 personas, en el cuarto vuelo con deportados.

Retornan a Venezuela los detenidos del Cecot

PUBLICIDAD

Los vuelos con repatriaciones siguieron su curso, incluso cuando Estados Unidos inició su campaña militar antidrogas en aguas del Caribe,que es percibida por el régimen de Maduro como una amenaza para derrocarlo.

El operativo ha acumulado una docena de barcos de guerra, encabezados por el portaaviones más grande del mundo, el Gerald R. Ford, más decenas de aviones de caza guerra, bombarderos, aviones espía, y miles de soldados y marines cerca de las costas venezolanas.

Tras casi tres meses de esta operación, en las últimas semanas la presión militar de EEUU contra Maduro se ha intensificado: entró en vigor la declaratoria del Cartel de los Soles —la organización narcotraficante que Estados Unidos asegura es dirigida por Maduro— como organización terrorista extranjera; se acordó entre EEUU y República Dominicana el uso de bases militares dominicanas para operaciones estadounidenses; y se instaló un radar en Trinidad y Tobago, a escasas millas de Venezuela.

A esto se suma la declaratoria de Trump de cierre del espacio aéreo. "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar detalles.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump que impuso un embargo petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro en mayo de 2018.

Washington tampoco reconoció el tercer mandato obtenido por Maduro en las cuestionadas elecciones de julio pasado, en las que la oposición denunció fraude, y ha expresado su apoyo al exiliado Edmundo González Urrutia, que asegura haber ganado los comicios.

PUBLICIDAD

Con información de AFP.