Se acabó el TPS para Venezuela: 600,000 venezolanos quedan en riesgo de deportación en Estados Unidos

Video TPS para venezolanos vence este 7 de noviembre: ¿cuál es el panorama para miles de inmigrantes?

Este sábado, más de 250,000 venezolanos que tenían Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo la designación de 2021 se despertaron sin ese beneficio migratorio. Con ellos, son más de 600,000 ciudadanos de ese país que perdieron esa protección desde que la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Donald Trump y permitió que fuera rescindida "de forma inmediata".

Miles de venezolanos se suman ahora a los 13 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. "Somos el grupo de inmigrantes más grande en la historia de los Estados Unidos que estando bajo un estatus legal ha sido ilegalizado para convertirlos en sujetos de deportación", dijo a Univision Noticias Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano y una de las activistas más vocales en la defensa de los derechos de esta comunidad.

PUBLICIDAD

Ferro cree que muchos de los 600,000 se quedarán en Estados Unidos "con documentos o sin ellos, porque sus vidas están aquí". Sin embargo, contó que con el reloj en contra, muchos de los tepesianos de Venezuela —los que pudieron— cerraron sus casas y volvieron a Venezuela o se marcharon a países como España y Colombia.

Algunos, dijo, dejaron sus carros en estacionamientos de aeropuertos y se marcharon de Estados Unidos.

Venezuela vive desde hace al menos una década una de sus peores crisis económicas, políticas y sociales. Esa inestabilidad a todo nivel, llevó a casi ocho millones de venezolanos a emigrar a otros países del mundo en un éxodo que ha sido catalogado histórico para esta comunidad que batallaba para cubrir casi cualquier necesidad básica. Ferro cuenta que muchos de los beneficiarios del TPS que están en este limbo en Estados Unidos incluso huyeron de Venezuela luego de ser perseguidos o torturados por el régimen de Nicolás Maduro: "Están devolviendo a personas vulnerables".

La activista condenó que Estados Unidos hubiera terminado las protecciones a los venezolanos en momentos en que el gobierno de Trump ha desplegado a sus fuerzas militares en aguas del Caribe, ha bombardeado a más de una decena de embarcaciones y ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones dentro de Venezuela.

Según cifras del Congreso, hasta marzo de 2025, 605,015 venezolanos estaban cubiertos por el TPS: 252,825 bajo la designación de 2021 y 352,190 bajo la redesignación de este beneficio en 2023.

La clave: no acumular presencia indocumentada

Cuando la pelea judicial del TPS de Venezuela terminó en octubre con la decisión de la Corte Suprema, sólo unos 4,800 venezolanos con TPS de 2021 y 2023 habían logrado renovar sus permisos de trabajo hasta octubre de 2026. Pero a patir de hoy esa autorización de empleo sólo les sirve para eso, para trabajar. No les garantiza un estatus migratorio en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La abogada de inmigración en Florida, Yesenia Iacona, explicó a Univision Noticias que quienes no han introducido otra petición migratoria están desde las 12:00am de este sábado "completamente sin estatus" y comenzarán a acumular presencia indocumentada en Estados Unidos. Eso los puede llevar a castigos de años —de tres a 10 años, dependiendo del caso— sin poder entrar al país si permanecen más de 180 días sin ninguna protección migratoria.

"Puede ser detenido y definitivamente puede ser deportado", advirtió la abogada. Recomendó a los inmigrantes en esta situación salir de Estados Unidos antes de que se cumplan los 180 días de presencia indocumentada e iniciar otra petición a través de un proceso consular.

Son pocas las opciones disponibles para los venezolanos que tenían TPS.

Quienes tienen hijos estadounidenses mayores de 21 años, explicó la abogada, pueden hacer una petición familiar para los padres e iniciar la solicitud de residencia permanente. Ambas cosas deben estar en proceso para evitar una deportación.

Quienes tenían un asilo pendiente, fueron a su entrevista, no la pasaron y no los refirieron a corte sino que les cerraron el asilo porque tenían TPS, pueden revisar sus casos con abogados de inmigración y analizar la forma de reabrirlos: "Porque eso les permitiría continuar en el país hasta que ese proceso se cumpla completamente en corte".

Y quienes tenían méritos para el asilo pero no lo introdujeron en el lapso de un año porque optaron por el TPS, la abogada explica que "pueden revisar si es posible argumentarle a inmigración que el no haber presentado su asilo político dentro del año está validado por el hecho de que tuvieron estatus migratorio. Ahora es que las personas estarían quedándose sin estatus y entonces eso entra dentro de las excepciones para presentar un asilo político fuera del año de haber llegado al país", analizó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para avanzar en esta opción deben asegurarse de que el caso tiene méritos para un asilo. De no tenerlo, la aplicación será considerada frívola y se corre el riesgo de entrar en un proceso de deportación ante una corte.

El TPS "no es una posibilidad inmediata"

El TPS no va a regresar como beneficio migratorio para los venezolanos: "No es una posibilidad inmediata", dijo Ferro. Al menos no en el corto plazo.

Aunque la batalla legal no ha terminado, el camino que queda por delante en corte de apelaciones, de seguro devolverá la pelea a la Corte Suprema, cree Ferro, y en un periodo imprevisible.

"Debo decirte que nosotros no nos hemos rendido, que empezamos ya una lucha legislativa, obviamente sin ninguna esperanza en este Congreso, pero con los ojos puestos en 2026", aseguró. La activista dijo que el año que viene volverán a abogar por una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS de todos los países, incluyendo a Venezuela.

"Nosotros seguiremos luchando", dijo Ferro, "no va a ser una lucha tan rápida como quisiéramos, pero yo estoy segura que de toda esta desgracia va a salir finalmente una reforma migratoria".

Ferro aseguró que mientras tanto, seguirá registrando las consecuencias de haber dejado a más de 600,000 venezolanos sin protecciones: al perder sus seguros médicos, algunos con afecciones médicas perdieron sus tratamientos u operaciones; al perder su estatus, hay niños que quedaron sin becas estudiantiles, hay profesionales sin antecedentes criminales detenidos por autoridades migratorias y perseguidos políticos de Maduro que ahora se esconden para no ser detenidos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD