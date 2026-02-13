Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Gobierno federal investiga si dos agentes de inmigración mintieron sobre un tiroteo en Minneapolis donde un venezolano fue herido de bala Autoridades federales abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre un tiroteo ocurrido el mes pasado en Minneapolis, en el que un inmigrante venezolano fue herido de bala.

Video ICE arrestó a un venezolano en Minneapolis durante enfrentamientos con residentes

Autoridades federales del Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), abrieron una investigación conjunta sobre si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento en su versión de los hechos ocurridos durante un tiroteo en Minneapolis el mes pasado, en el que un inmigrante venezolano fue herido de bala durante una redada migratoria.

El director de ICE, Todd Lyons, dijo este viernes que la agencia abrió la investigación luego de que la evidencia en video reveló "que el testimonio jurado dado por dos oficiales por separado parece contener declaraciones falsas" sobre el venezolano que recibió un disparo.

Los agentes, cuyos nombres no se han revelado, han sido suspendidos de sus funciones a la espera de que concluya una investigación interna, según ha declarado.

"Mentir bajo juramento es un delito federal grave", ha afirmado Lyons, quien ha añadido que la oficinal del fiscal federal está investigando activamente el caso.