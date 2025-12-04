Qué dicen las leyes sobre matar a sobrevivientes tras atacar una embarcación: expertos explican

Video Así defendió la Casa Blanca la orden de rematar a sobrevivientes de ataque a supuesta 'narcolancha'

Expertos legales afirman que la Armada de EEUU habría cometido un delito si remató a los sobrevivientes del ataque contra una lancha supuestamente dedicada al narcotráfico en el mar Caribe el pasado mes de septiembre.

No importa si EEUU está en “conflicto armado” con los carteles de la droga, como sostiene la administración Trump. Ese segundo ataque mortal habría violado las leyes en tiempos de paz y también las que rigen los conflictos armados, dicen los expertos.

“Me cuesta imaginar que alguien, sin importar la circunstancia, pueda creer que es apropiado matar a personas que se aferran a una lancha en el agua”, dijo Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del U.S. Naval War College. “Eso es claramente ilegal”.



Después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificara los reportes de prensa de 'fake news', la Casa Blanca confirmó el lunes que se llevó a cabo un segundo ataque en septiembre contra una embarcación acusada de traficar drogas frente a las costas de Venezuela, y afirmó que se realizó “en defensa propia” y conforme a las leyes de conflicto armado.

Un reportaje sobre ese ataque desató un nuevo nivel de escrutinio entre legisladores y alimentó un debate creciente sobre si los militares pueden negarse a obedecer órdenes ilegales, algo que algunos congresistas demócratas han alentado recientemente.

Esto es lo que hay que saber sobre los ataques y las leyes de conflicto armado:

Qué desencadenó el debate

El diario The Washington Post informó la semana pasada que Hegseth dio una orden verbal de “matar a todos” los tripulantes de la lancha atacada el 2 de septiembre, la primera embarcación bombardeada en lo que la administración Trump denomina una campaña antidrogas que ya suma más de 20 ataques confirmados y más de 80 muertos.

Dos hombres sobrevivieron a ese primer ataque, que dejó nueve muertos, y se aferraron a los restos de la embarcación, según el diario. Pero el comandante al mando, el almirante Frank Bradley, ordenó un segundo disparo para cumplir las instrucciones de Hegseth, acabando con la vida de los dos sobrevivientes, de acuerdo con el Post.

La primera reacción de Hegseth fue calificar la información de "noticias falsas” en redes sociales y dijo que los ataques “cumplen con la ley del conflicto armado y están aprobados por los mejores abogados militares y civiles, de arriba abajo en la cadena de mando”.

Por su parte, el presidente Donald Trump había dicho el domingo que la administración “lo investigará”, y añadió que “yo no habría querido eso, no un segundo ataque”. Según Trump, Hegseth le había dicho “que no ordenó la muerte de esos dos hombres”, y él le creyó.



El lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció ante periodistas que Bradley ordenó el segundo ataque y “estaba completamente dentro de su autoridad para hacerlo”. Negó que Hegseth diera la instrucción de no dejar sobrevivientes.

El presidente Donald Trump se mostró dispuesto este miércoles a publicar el video del segundo ataque. "No sé qué es lo que tienen, pero sea lo que sea, no hay ningún problema, lo publicaremos", declaró a periodistas el miércoles en el Despacho Oval, en alusión a los responsables militares de la operación.

El martes, Hegseth pareció contradecir su versión del domingo al decir que no vio personalmente a ningún sobreviviente de un ataque inicial porque se fue a otra reunión tras el primer disparo. "Eso estaba en llamas ... es lo que se llama la niebla de la guerra", afirmó.

La administración ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha insistido en que el país está involucrado en un “conflicto armado” con los carteles, similar a la guerra contra al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre.

Según Trump, cada ataque ha representado salvar "25,000 vidas de estadounidenses" gracias a la destrucción de los presuntos cargamentos de droga.

Qué permite la ley en un conflicto armado

Leavitt insistió ante los periodistas que Bradley "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada".

Un segundo ataque para matar sobrevivientes sería ilegal en cualquier circunstancia, exista conflicto armado o no, señaló Schmitt.

El experto añadió que EEUU no está en un conflicto armado legítimo con los carteles de la droga, pues para ello tendrían que estar llevando a cabo altos niveles de violencia contra el país, no solo traficando drogas que matan estadounidenses. Pero incluso si lo estuvieran, “hace más de un siglo que está claro que no puedes declarar lo que se llama ‘no quarter’ —no dar cuartel, no dejar sobrevivientes, matar a todos—”, explicó Schmitt.

Determinar si existe o no un conflicto armado probablemente no recaería en un organismo internacional como la Corte Penal Internacional, de la cual EEUU no forma parte, señaló Matthew Waxman, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y exfuncionario de seguridad nacional en la administración de George W. Bush.

Sin embargo, EEUU podría enfrentar reacciones adversas de sus aliados, que podrían negarse a compartir información para operaciones militares ilegales bajo sus propias leyes o bajo el derecho internacional, dijo Waxman, que trabajó en los Departamentos de Estado y Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Bush.

El conflicto armado contra al Qaeda sí recibió apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, de la OTAN y de aliados estadounidenses, añadió.

La amenaza legal para el personal militar estadounidense

Si EEUU no está en un conflicto armado, significa que violó las normas del derecho internacional que protegen los derechos humanos y que regula cómo deben tratar los países a las personas, dijo Schmitt.

“Solo puedes usar fuerza letal cuando existe una amenaza inminente”, afirmó. “Y ese no era el caso”.

Brian Finucane, asesor senior del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado, coincidió en que EEUU no está en un conflicto armado con los carteles.

“El término para un asesinato premeditado fuera de un conflicto armado es homicidio”, dijo Finucane, señalando que el personal militar estadounidense podría enfrentar procesos en tribunales del propio país.

“El homicidio en alta mar es un delito”, señaló. “La conspiración para cometer homicidio fuera de Estados Unidos es un delito. Y en el Código Uniforme de Justicia Militar, el artículo 118 tipifica el homicidio como delito”.

El propio manual del Pentágono sobre las leyes de la guerra describe un escenario similar al ataque del 2 de septiembre al hablar de cuándo los militares deben negarse a cumplir órdenes ilegales.

“Por ejemplo”, dice el manual, “las órdenes de disparar contra náufragos serían claramente ilegales”.

Qué viene ahora en el Congreso

Los líderes de los comités de Servicios Armados de la Cámara Baja y el Senado han abierto investigaciones.

El senador republicano Roger Wicker, de Mississippi, presidente del comité del Senado, y el principal demócrata, el senador Jack Reed, de Rhode Island, afirmaron que el comité “realizará una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”.

Está previsto que el almirante Frank Bradley, ofrezca este jueves una sesión informativa clasificada a legisladores clave encargados de supervisar a las fuerzas armadas.

La preocupación sobre el segundo ataque llega después de que un grupo de legisladores demócratas, todos veteranos de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia, publicara un video llamando a los militares estadounidenses a desobedecer “órdenes ilegales”.

Entre ellos estaba el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona y expiloto de combate de la Marina y astronauta de la NASA, quien ha cuestionado el uso de los militares para atacar supuestas lanchas del narcotráfico. El Pentágono dice que está investigando a Kelly por posibles violaciones del código militar relacionadas con el video.

Kelly dijo el lunes que “si lo que parece haber pasado ocurrió realmente, estoy muy preocupado por nuestros militares”.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha defendido los ataques como una manera de frenar el flujo de narcóticos hacia EEUU y ha pedido esperar a los resultados de las investigaciones.

“Obviamente, si hubo una instrucción para efectuar un segundo disparo y matar a personas, eso viola un código ético, moral o legal. Tenemos que llegar al fondo del asunto”, dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte.

Con información de AP y AFP

