Indocumentados que cruzan desde México están siendo deportados en tiempo récord

Las medidas de emergencia implementadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus aceleró las deportaciones de inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos por lugares no autorizados.

Citando a funcionarios con conocimiento de recientes estadísticas, el diario The Washington Post dijo que los inmigrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos están siendo expulsados a México de forma acelerada debido a la pandemia.

Cómo lo hacen

El diario aseguró que los inmigrantes no reciben exámenes médicos mientras están bajo la custodia, una de las principales razones por las que los agentes pueden enviarlos de regreso a México tan rápido.

También dijo que los funcionarios que explicaron los nuevos procedimientos se mantuvieron en el anonimato porque no estaban autorizados para discutirlo públicamente.

La emergencia

El 20 de marzo el gobierno cerró las fronteras con México y Canadá para todos los viajes no esenciales, medida adoptada en el marco de la batalla para detener la propagación del coronavirus.

Añade que el flujo de cruces fronterizos no autorizados ha disminuido desde que se implementaron las medidas de emergencia sanitaria, de más de 1,000 por día a menos de 600 el domingo, según los registros del CBP.

Panorama desolador

Tres días después del cierre de la frontera, el diario The New York Times reportó que México no solo acordó aceptar a los mexicanos regresados conforme la nueva política, sino que también aceptará a buena parte de los centroamericanos, lo que podría añadir cientos de miles de personas más a las poblaciones migrantes que abundan en la frontera.