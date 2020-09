ICE prepara redadas selectivas en ciudades santuario para amplificar el tema migratorio durante la campaña de Trump, según el Washington Post

Los operativos se llevarían a cabo durante el mes de octubre y estarían enfocado en arrestos que serán ejecutados “en jurisdicciones que han adoptado políticas santuario", según tres funcionarios que describieron el plan con mensajes públicos que se hacen eco de la retórica de campaña de Trump, reportó este martes el diario The Washington Post .

Añade que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, probablemente viajará a al menos uno de los lugares donde se llevará a cabo la operación “para impulsar las afirmaciones del presidente Trump de que los líderes en esas ciudades no han protegido a los residentes locales de criminales peligrosos”, según dijeron las fuentes.

Mensajes políticos

Las fuentes del diario dijeron que no había diferencia entre esas detenciones y las programadas en las ciudades santuario, pero que en esta nueva ronda de arrestos habría más publicidad para favorecer el mensaje de campaña del presidente.

ICE ha advertido repetidamente a las ciudades y condados santuario o que están considerando que no colaborarán con el gobierno en el arresto de inmigrantes, que enviaría más agentes para realizar arrestos en sus jurisdicciones si seguían adelante con sus planes.

Álvarez dijo que las jurisdicciones que no cooperan con ICE aumentan los riesgos para los agentes y el público en general.

Qué dicen los activistas

Activistas señalaron que la amenaza de arrestos por parte de ICE no es nueva y que la agencia periódicamente hace este tipo de anuncios, sobre todo cuando las ciudades santuario rechazan colaborar con el gobierno federal.

El activista dijo que la caída del apoyo al mandatario en la comunidad hispana e inmigrante “es consecuencia de sus errores y la hipocresía de no pagar impuestos”.

El domingo el diario The New York Times reportó que el mandatario en 10 de los últimos 15 años no pagó impuestos, y que entre 2016 y 2017 solo pagó $750.