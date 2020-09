"Impactará todos los casos": jueces de inmigración pierden poder en fallos sobre asilo

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la orden apunta a afectar severamente aquellos casos de asilo otorgados a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, dos causales que el gobierno cuestiona en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ y asevera que no se enmarcan dentro de las cinco causales estipuladas por el Congreso en la ley de 1980 que corresponden a persecución por motivo de raza, religión, sexo, opinión política o pertenencias a un grupo social en particular.

“Absurdo, increíble”

De “absurdo” e “increíble” tildó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California) la orden emitida por Barr. “Cuestiona la credibilidad y la independencia a los jueces. No me cabe la menor duda que esto será llevado a una corte de apelaciones para ser impugnado. Le están quitando el poder a los jueces siendo que hace muy poco el gobierno perdió la batalla cuando intentó descertificar el sindicato de jueces de inmigración. Es una decisión totalmente absurda”, remarcó.

En la decisión, el Departamento de Justicia estipula que “incluso si un solicitante es miembro de un grupo social particular reconocible y ha sufrido persecución, se debe denegar una solicitud de asilo si el daño infligido o amenazado por el perseguidor no se debe a la pertenencia del extranjero a ese grupo”.

La orden "se enfoca en evidencia proveniente de fuentes no gubernamentales y desea que solo se permita evidencia 'creíble y probatoria' para cada caso particular", dice olmedo. "Especificamente, el Departamento de Justicia indica que la aunque la información de fuentes no gubernamentales puede ser útil, no le es en toda instancia", añade.