“Hablemos de Inmigración”: Este miércoles, TPS y 'parole humanitario' de Venezuela

Video Tres mitos relacionados con el asilo en EEUU que debes tener en cuenta si quieres pedirlo

Este miércoles 3 de julio a las 7 PM (hora del Este) tienes una nueva cita para participar en programa de la serie ‘Hablemos de Inmigración’, un espacio de la redacción de Univision Noticias que se transmite a través de YouTube y cuyo objetivo es servir a la comunidad, escuchar sus dudas de inmigración y brindarles respuestas de expertos en el tema.

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos, ‘Hablemos de Inmigración’ tiene como objetivo ampliar un espacio de comunicación directa con los usuarios para conocer sus problemas y proporcionarles información para seguir avanzando en sus casos migratorios.

El programa es conducido por el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias, y el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de Inmigración de Televisa Univision.

Este miércoles tratarán el tema: El Estado de Protección Temporal (TPS) y el ‘Parole Humanitario’ de Venezuela. Ambos programas, uno activado por primera vez en 2021 y re-designado el año pasado, y el otro activado en 2022, amparan de la deportación a unos 570,000 inmigrantes del país sudamericano.

Amparos clave vigentes

Tanto el TPS como el ‘Parole Humanitario’, además de amparar de la deportación, otorgan una autorización temporal de empleo (EAD).

El TPS original de Venezuela anunciado en 2021 fue prorrogado en 2023 por otros 18 meses. Y re-designado para proteger a todos aquellos venezolanos indocumentados que se encontraban en Estados Unidos al 31 de julio de 2023 o antes, y carecen de antecedentes criminales entre otros requisitos.

El reglamento también indica que se benefician inmigrantes sin nacionalidad que hayan residido habitualmente por última vez en Venezuela. Y que los inmigrantes venezolanos ya inscritos bajo el TPS original de 2021 que deseen extender su estatus hasta el 10 de septiembre de 2025 debieron volver a registrarse durante el proceso de reinscripción en 2023.

En cuanto al ‘Parole Humanitario’, desde que fue activado el año pasado hasta mayo de este año, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reporta que han ingresado vía aérea 106,100.

Los titulares del programa, previo a viajar a Estados Unidos, deben contar con un patrocinador (ciudadano estadounidense o residente legal permanente) aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Quienes viajen vía aérea y con pasaporte vigente, son inspeccionados en el puerto de entrada por un agente de la CBP quien en uso de su discrecionalidad les otorga una admisión hasta por dos años, tiempo durante el cual deben buscar el ajuste de su estatus de permanencia bajo cualquier programa migratorio legal vigente. De lo contrario, deben irse de Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

Junto a ellos, este miércoles estará como invitada la abogada de inmigración Johanny Uzcategui, con estudios en Venezuela y Estados Unidos. Uzcategui es egresada de la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo, en 2001. Posteriormente se graduó en la Universidad Nova Southeastern, en Davie, Florida, en 2004. Tiene un título de maestría en administración de empresas, es miembro del Colegio de Abogados de Florida desde 2006 y también de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.