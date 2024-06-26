Cambiar Ciudad
“Hablemos de Inmigración”: Este miércoles, errores migratorios que jamás debes cometer

Además de hablar de las faltas comunes como no firmar una solicitud de beneficio migratorio o enviar el pago correspondiente, expertos hablarán de los errores que no debes cometer una vez se publique el reglamento del 'parole in place' anunciado por Biden. Hoy a las 7pm por el canal de Univision Noticias en YouTube.

Jorge Cancino's profile picture
Por:Jorge Cancino
Video Nuevo decreto migratorio de Biden: te explicamos a quiénes beneficiará y qué requisitos deben cumplir

Este miércoles 26 de junio a las 7pm (hora del Este) tienes nuevamente una cita para participar en el programa de la serie ‘Hablemos de Inmigración’, un espacio de la redacción de Univision Noticias que se transmite a través de YouTube y cuyo objetivo es servir a la comunidad, escuchar sus dudas de inmigración y brindarles respuestas de expertos en el tema.

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos, ‘Hablemos de Inmigración’ tiene como objetivo ampliar un espacio de comunicación directa con los usuarios para conocer sus problemas y proporcionarles información para seguir avanzando en sus casos migratorios.

El programa es conducido por el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias, y el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de Inmigración de Televisa Univision.

Este miércoles tratarán por segunda vez el tema relacionado con los errores de inmigración que jamás debes cometer. Sobre todo los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que aguardan la publicación del reglamento de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que les abre un camino a la residencia legal permanente.

Además de beneficiar a unos 500,000 cónyuges sin papeles de ciudadanos estadounidenses, el ‘parole in place’ anunciado la semana pasada también beneficiará a unos 50,000 hijos menores de edad solteros de estos matrimonios y concederá visas de trabajo a jóvenes indocumentados graduaros de centros de estudios reconocidos, entre ellos dreamers.

Uno de los principales errores a prevenir es enviar solicitudes adelantadas sin que se conozca el reglamento del parole in place, que debe ser publicado en el Registro Federal. Y tratar de engañar al sistema, por ejemplo, si no reúne los requisitos del programa “porque será puesto en proceso de deportación”, ha advertido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Otros errores frecuentes cometidos por inmigrantes que piden beneficios al servicio de inmigración es no firmar los formularios. “Y también se incluye en la lista el error de no presentarse a una audiencia ante un juez de inmigración, porque ello desencadena la emisión de una orden de deportación”.

Expertos también advierten que los extranjeros no tienen derecho a votar, sólo los ciudadanos estadounidenses.

‘Hablemos de Inmigración’


‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

En el octavo programa de la serie estará como invitado el abogado John Pratt, quien ejerce en Miami, Florida. Pratt recibió su Licenciatura en Artes de la Universidad Estatal de Florida con honores en 1994, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane y obtuvo su título de doctor en Derecho en 1997. También estudió en la Universidad de París, Francia y está admitido en el colegio de abogados del Estado de Florida, Distrito de Columbia, el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida, los Tribunales de Apelaciones de los circuitos 9º y 11º y la Corte Suprema de Estados Unidos.

Tanto Olmedo como Cancino, coautores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.

Conéctate al programa hoy miércoles 26 de junio a partir de las 7 PM (hora del Este) y 'Haz tu pregunta, nosotros te responderemos'

