“Hablemos de Inmigración”: hoy a las 7 pm, claves de los perdones migratorios para el ajuste de estatus

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través del canal de Univision Noticias por YouTube, analizan este miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este), los perdones migratorios, de qué se tratan y quiénes los necesitan para completar un trámite de ajuste de estatus.

El libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, explica que, según la ley, para arreglar su calidad migratoria, los extranjeros que infrinjan la ley de inmigración tienen que salir del país. Una vez fuera y cumplidos los castigos legales, pueden, en algunos casos, “gestionar un perdón para poder solicitar una nueva visa y poder reingresar”. Pero nada garantiza que se consiga el perdón con este trámite”.

PUBLICIDAD

También, otros extranjeros indocumentados que se encuentran en Estados Unidos no fueron admitidos y contraen matrimonio con un ciudadano estadounidense, pueden pedir un perdón para poder salir, realizar el trámite consular, recibir una visa de inmigrante y regresar sin que les caiga encima la denominada ‘Ley del castigo’.

En el programa se hablará de los tres tipos de perdones que existen:





El Perdón I-212 ;

; El Perdón I-601 ; y

; y El Perdón I-601-A.

En el programa de este miércoles participará como invitado el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, un colaborador permanente de la redacción de Univision Noticias y de la estación local de Univision, Canal 23.



Datos sobre el perdón I-212

El servicio de inmigración explica que el perdón I-212 lo utilizan personas consideradas inadmisibles bajo la Sección 212(a)(9)(A), entre ellos:





Aquellos extranjeros que entraron al país sin ser admitidos o haber recibido permiso de ingreso;

Aquellos extranjeros que se quedaron en Estados Unidos más allá del tiempo de estadía autorizado.

Quienes están sin autorización o se quedan sin permiso, acumulan tiempo de estadía ilegal en Estados Unidos.

Si la presencia ilegal pasa de 180 días, debe permanecer fuera 3 años; y

Si la presencia ilegal pasa de 365 días, el castigo se eleva a 10 años fuera.

Las personas deportadas deben utilizar el Formulario I-212 “para pedir el consentimiento”, volver a solicitar admisión y entrar legalmente a Estados Unidos.



Los perdones I-601

Perdón I-601: Si usted es inadmisible a Estados Unidos y desea solicitar una visa de inmigrante , ajuste de estatus, ciertos estatus de no inmigrante u otros beneficios de inmigración, debe presentar este formulario para recibir autorización se entrar a Estados Unidos.

, ajuste de estatus, ciertos estatus de no inmigrante u otros beneficios de inmigración, debe presentar este formulario para recibir autorización se entrar a Estados Unidos. Perdón I.601-A: Para ciertas personas indocumentadas que se encuentran en EEUU y: Tengan al menos 17 años; Deben estar en el proceso de obtener la visa de inmigrante; Demostrar que si no puede permanecer en Estados Unidos causaría dolor o sufrimiento extremo a su familia que ya vive aquí como ciudadanos o residentes permanentes.

PUBLICIDAD

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.



La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.