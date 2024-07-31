Cambiar Ciudad
Inmigración

“Hablemos de Inmigración”: hoy a las 7 pm, claves de los perdones migratorios para el ajuste de estatus

Este miércoles 31 de julio a partir de las 7 PM (hora del Este de Estados Unidos), el periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, conversan sobre los perdones migratorios, quiénes los necesitan y cómo se tramitan para poder completar el ajuste de estatus. Participa y pregunta en vivo en el canal de Univision Noticias por YouTube.

Por:
Univision
Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través del canal de Univision Noticias por YouTube, analizan este miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este), los perdones migratorios, de qué se tratan y quiénes los necesitan para completar un trámite de ajuste de estatus.

El libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, explica que, según la ley, para arreglar su calidad migratoria, los extranjeros que infrinjan la ley de inmigración tienen que salir del país. Una vez fuera y cumplidos los castigos legales, pueden, en algunos casos, “gestionar un perdón para poder solicitar una nueva visa y poder reingresar”. Pero nada garantiza que se consiga el perdón con este trámite”.

PUBLICIDAD

También, otros extranjeros indocumentados que se encuentran en Estados Unidos no fueron admitidos y contraen matrimonio con un ciudadano estadounidense, pueden pedir un perdón para poder salir, realizar el trámite consular, recibir una visa de inmigrante y regresar sin que les caiga encima la denominada ‘Ley del castigo’.

En el programa se hablará de los tres tipos de perdones que existen:


  • El Perdón I-212;
  • El Perdón I-601; y
  • El Perdón I-601-A.

En el programa de este miércoles participará como invitado el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, un colaborador permanente de la redacción de Univision Noticias y de la estación local de Univision, Canal 23.

Notas Relacionadas

Respondemos tus preguntas: green card por medio de una petición familiar I-130

Respondemos tus preguntas: green card por medio de una petición familiar I-130

Inmigración
1 min

Más sobre Inmigración

Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses
2 mins

Gobierno de Trump revocó unas 6,000 visas de estudiantes en los últimos siete meses

Inmigración
Agentes encapuchados golpean y arrestan a repartidor de comida en calles de Washington DC
1:05

Agentes encapuchados golpean y arrestan a repartidor de comida en calles de Washington DC

Inmigración
“¡Ayúdenme!”: agentes vestidos como civiles cargan a un hombre al salir de una corte penal en LA
1:05

“¡Ayúdenme!”: agentes vestidos como civiles cargan a un hombre al salir de una corte penal en LA

Inmigración
'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida
4 mins

'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

Inmigración
Agentes de inmigración detuvieron a un estudiante cerca de una secundaria en California
1:18

Agentes de inmigración detuvieron a un estudiante cerca de una secundaria en California

Inmigración
El dueño de un restaurante temático de Donald Trump fue arrestado por ICE
0:45

El dueño de un restaurante temático de Donald Trump fue arrestado por ICE

Inmigración
El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”
7 mins

El creciente vacío que dejan las deportaciones en la agricultura, construcción y otros sectores: “Insostenible para el tejido social de EEUU”

Inmigración
Así prepararon el operativo ‘Caballo de Troya’ con agentes federales ocultos en un camión de mudanza
0:41

Así prepararon el operativo ‘Caballo de Troya’ con agentes federales ocultos en un camión de mudanza

Inmigración
El actor de Superman que ahora trabaja para ICE y quiere que sus seguidores hagan lo mismo
3 mins

El actor de Superman que ahora trabaja para ICE y quiere que sus seguidores hagan lo mismo

Inmigración
Por qué los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías para detener inmigrantes en el sur de California
3 mins

Por qué los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías para detener inmigrantes en el sur de California

Inmigración

Datos sobre el perdón I-212

El servicio de inmigración explica que el perdón I-212 lo utilizan personas consideradas inadmisibles bajo la Sección 212(a)(9)(A), entre ellos:


  • Aquellos extranjeros que entraron al país sin ser admitidos o haber recibido permiso de ingreso;
  • Aquellos extranjeros que se quedaron en Estados Unidos más allá del tiempo de estadía autorizado.

Quienes están sin autorización o se quedan sin permiso, acumulan tiempo de estadía ilegal en Estados Unidos.

  • Si la presencia ilegal pasa de 180 días, debe permanecer fuera 3 años; y
  • Si la presencia ilegal pasa de 365 días, el castigo se eleva a 10 años fuera.

Las personas deportadas deben utilizar el Formulario I-212 “para pedir el consentimiento”, volver a solicitar admisión y entrar legalmente a Estados Unidos.

Notas Relacionadas

Atasco en el servicio de inmigración no cede: casi 10 millones de casos siguen acumulados

Atasco en el servicio de inmigración no cede: casi 10 millones de casos siguen acumulados

Inmigración
6 min

Los perdones I-601

  • Perdón I-601: Si usted es inadmisible a Estados Unidos y desea solicitar una visa de inmigrante, ajuste de estatus, ciertos estatus de no inmigrante u otros beneficios de inmigración, debe presentar este formulario para recibir autorización se entrar a Estados Unidos.
  • Perdón I.601-A: Para ciertas personas indocumentadas que se encuentran en EEUU y: Tengan al menos 17 años; Deben estar en el proceso de obtener la visa de inmigrante; Demostrar que si no puede permanecer en Estados Unidos causaría dolor o sufrimiento extremo a su familia que ya vive aquí como ciudadanos o residentes permanentes.
PUBLICIDAD

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.


La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.

Conéctate al programa hoy miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este) y haz tu pregunta. Nosotros te responderemos:

Relacionados:
InmigraciónVisasDeportacionesGreen Card

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX