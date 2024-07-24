Atasco en el servicio de inmigración no cede: casi 10 millones de casos siguen acumulados

Video Más de 46 millones de inmigrantes viven en EEUU, según estudio: más de la mitad son ciudadanos por naturalización

En febrero el servicio de inmigración anunció por todo lo alto que en el año fiscal 2023 había procesado “una cifra sin precedentes” de casos acumulados en sus oficinas: “10 millones” de solicitudes de beneficios disponibles. Y que había reducido su acumulación de casos por primera vez en más de una década.

“Hemos completado un número récord de casos, hemos respondido a crisis emergentes en todo el mundo con ayuda humanitaria esencial y hemos implementado soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y reducir la acumulación de casos”, dijo en esa ocasión Ur M. Jaddou, directora de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

De acuerdo con el balance entregado por la agencia, en el año fiscal 2023, USCIS recibió 10.9 millones de casos nuevos y completó más de 10 millones de casos pendientes, ambos considerados como los niveles “más altos en la historia” de la dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre los casos adjudicados el año pasado, la agencia incluye la juramentación de más de 878,500 nuevos ciudadanos estadounidenses por naturalización, incluidos más de 12,000 miembros de las fuerzas armadas. Y que el promedio de espera para la resolución de algunos trámites disminuyó de 10.5 meses a 6.1 meses.

Si bien los logros fueron reconocidos dentro y fuera del gobierno, un dato mantuvo vivas las preocupaciones: el número total de casos acumulados en febrero de 2024 seguía siendo cercano a los 10 millones y todo indicaba que, a pesar de los esfuerzos por reducir la acumulación, el número de solicitudes de beneficios se mantendría en los mismos niveles alcanzados en años recientes.

Un sistema “agotado” y “fallido”

Casi dos meses después, a finales de marzo, la cifra de casos acumulados en lo que iba del año fiscal 2024 era de 9.667,781. “El problema es difícil, absolutamente, un asunto delicado no solo para el gobierno, sino también para millones de personas que utilizan el sistema para reclamar beneficios legalmente disponibles”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Las dificultades se dan en varios aspectos”, agrega. “Aconsejar a un cliente respecto a cuánto tiempo va a durar un trámite es una tarea difícil. No podemos asegurarle que tardará unos cuántos meses porque puede que el proceso dure años. Y que al final del proceso el reclamo se pierda porque cambiaron las circunstancias que sustentaban el pedido”.

Gálvez agrega que “trámites que antes duraban un año o un año y medio, ahora resulta que pueden demorar cinco años (equivalente a 60 meses o 1,800 días). Eso es mucho tiempo, sobre todo cuando el reclamo se basa en un chico de 17 años que, en el momento de la aprobación se convirtió en adulto y se pierde entonces el principal argumento de la petición”.

“También hay que considerar el tipo de trabajo que se requiere durante el tiempo de la espera para mantener vivo el caso. Porque en cinco años muchas cosas pueden suceder que afecten el proceso. Si demora poco, no hay problema, pero si tarda años, para cuando se implemente el caso habrá que entregar nuevos antecedentes y quizás en ese momento ya no haya beneficio que reclamar”, advierte.

Entre los cambios que pueden ocurrir a un caso durante la espera causada por las demoras, Gálvez cita, por ejemplo, “delitos o errores que el peticionario o el beneficiario cometa, muerte, enfermedades. O como le dije, el cambio de edad, porque a loas 21 años se pierde la elegibilidad, por ejemplo, para obtener un alivio” y recibir la residencia.

A la pregunta respecto a las razones para las demoras, Gálvez cita “el agotamiento de todo el sistema. Estamos trabajando y viendo un sistema fallido, escaso de presupuesto por parte del congreso, quebrado que necesita ser modernizado. El mundo cambió hace mucho tiempo y cada año aumenta el número de solicitudes de beneficios dentro del debido proceso y del marco de la inmigración legal. Pero la ley vigente, desde que fue aprobada en 1965, sigue siendo la misma. Es un asunto que debe preocupar al Congreso”, apuntó.

Los principales casos acumulados en USCIS

En abril, como parte de los esfuerzos para aliviar las demoras, la USCIS anunció la extensión automática de 180 a 540 días de cientos de miles de autorizaciones de empleo de extranjeros autorizados para trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida, sin embargo, no ha logrado quitar la presión sobre la lista de casos acumulados. De acuerdo con la base de datos de la agencia, al término del segundo trimestre del año fiscal había acumulados pendientes de resolución, entre otros beneficios:





2.109,145 peticiones I-130 de ajuste por petición familiar

peticiones I-130 de ajuste por petición familiar 341,498 peticiones de permiso de trabajo de asilados

peticiones de permiso de trabajo de asilados 304,587 peticiones de permiso de trabajo por ajuste de estatus

peticiones de permiso de trabajo por ajuste de estatus 169,214 peticiones de permiso de trabajo de dreamers protegidos por DACA

peticiones de permiso de trabajo de dreamers protegidos por DACA 813,742 peticiones de permiso de trabajo de otras categorías

peticiones de permiso de trabajo de otras categorías 1.180,010 peticiones de asilo afirmativo

peticiones de asilo afirmativo 486,418 peticiones de TPS

peticiones de TPS 366,819 peticiones de visa U

peticiones de visa U 1.046,504 peticiones de ajuste de estatus por medio del formulario I-485

peticiones de ajuste de estatus por medio del formulario I-485 455,661 solicitudes N-400 de ciudadanía por naturalización

solicitudes N-400 de ciudadanía por naturalización 378,79 4 solicitudes de reemplazo de green card (residencia)

4 solicitudes de reemplazo de green card (residencia) 455,510 peticiones de advance parol

Demoras en los trámites de USCIS

Otra herramienta de USCIS, conocida como time processing (tiempo de procesamiento), muestra el promedio que tarda la agencia en procesar y adjudicar una solicitud de beneficio. Los principales trámites tardan:





Formulario N-400 , solicitud de ciudadanía por naturalización. Demora entre 5.5 meses (165 días) en la oficina de USCIS en Guam, hasta 12 meses (365 días) registrado en la oficina de Nortfolk en Viginia.

, solicitud de ciudadanía por naturalización. Demora entre meses (165 días) en la oficina de USCIS en Guam, hasta (365 días) registrado en la oficina de Nortfolk en Viginia. Formulario I-90 , solicitud de renovación de la tarjeta de residencia permanente (green card). Demora 22.5 meses (675 días).

, solicitud de renovación de la tarjeta de residencia permanente (green card). Demora (675 días). Formulario I-130. Solicitud de ajuste de estatus por petición familiar. En el caso de cónyuges, USCIS indica que se procesa en el orden en que se recibe la petición . “Tarda entre 8 a 10 meses ” (240 a 300 días), dice José Guerrero, un abogado que ejerce en Miami, Florida.

Solicitud de ajuste de estatus por petición familiar. En el caso de cónyuges, USCIS indica que se procesa la petición “Tarda entre ” (240 a 300 días), dice José Guerrero, un abogado que ejerce en Miami, Florida. Formulario I-485 . Solicitud de ajuste a residencia. El tiempo de espera depende del tipo de beneficiario y la oficina donde se tramite. Puede demorar entre 12.5 meses a 32.5 meses (375 a 975 días). Abogados recomiendan consultar la herramienta de USCIS al momento de hacer el trámite.

. Solicitud de ajuste a residencia. El tiempo de espera depende del tipo de beneficiario y la oficina donde se tramite. Puede demorar entre (375 a 975 días). Abogados recomiendan consultar la herramienta de USCIS al momento de hacer el trámite. Formulario I-765 . Solicitud de permiso de trabajo. Para asilados, entre 3.5 y 12 meses , dependiendo de la oficina donde se gestiona. Parole, 2 meses . Casos pendientes de asilo, 14 meses . Otras categorías, entre 4.5 y 14 meses . Las renovaciones deben pedirse 150 días antes del vencimiento de las tarjetas.

. Solicitud de permiso de trabajo. Para asilados, entre , dependiendo de la oficina donde se gestiona. Parole, . Casos pendientes de asilo, . Otras categorías, entre . Las renovaciones deben pedirse del vencimiento de las tarjetas. Formulario I-821D. Renovación e DACA. En la oficina de Nebraska demora un promedio de 4.5 meses (135 días).

En el caso de las visas U, para víctimas de violencia doméstica, el trámite depende de la cuota asignada por el Congreso y el número de solicitudes presentadas ante el servicio de inmigración.

Cada año el gobierno entrega un máximo de 10,000 de estas visas. Al 31 de marzo de 2024 USCIS tenía acumuladas 366,819 peticiones. Eso significa que tardará 36.6 años (equivalente a 13,359 días) en adjudicar todas las peticiones acumuladas a esa fecha.

La agencia federal señala que las visas U están disponibles para víctimas de crímenes que han sido objeto de abuso físico o mental sustancial, y que han accedido a ayudar a las agencias del orden público a investigar o procesar dichos delitos.