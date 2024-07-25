Respondemos tus preguntas: green card por medio de una petición familiar I-130



En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos los requisitos clave para el ajuste por medio de un formulario I-130 del servicio de inmigración, cómo se inicia el trámite y los requisitos de ingreso a Estados Unidos para evitar el trámite consular.

¿Quiénes califican para recibir la residencia legal permanente? ¿Quiénes no? ¿Se puede apelar un fallo adverso? ¿Qué pasa si te deportaron y regresaste sin permiso a Estados Unidos? ¿Qué pasa si una persona fue deportada previamente y regresó sin permiso antes de cumplir la Ley del Castigo? Estas y otras preguntas fueron respondidas en el programa.

En el programa también se habló del ‘parole in place’ que permitirá, a partir del 19 de agosto, que unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses pidan la residencia así como unos 50,000 hijos indocumentados menores de edad de estos matrimonios que se encuentran en Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ se transmite en vivo cada miércoles a través del canal de Univision Noticias en YouTube a partir de las 7 PM (hora del Este).