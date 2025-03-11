“Hablemos de Inmigración”: CBP Home, la nueva herramienta de Trump para que los inmigrantes se autodeporten

Video En qué consiste la aplicación móvil CBP Home y qué implica para los indocumentados: te contamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Ezequiel Hernández, explican los alcances y las claves de la última herramienta digital lanzada por el gobierno de Donald Trump para que extranjeros “cuya libertad condicional ha sido revocada” o que se encuentren “indocumentados”, salgan de Estados Unidos voluntariamente y eviten sanciones mayores”.

Por ahora el anuncio no explica mayores detalles respecto a casos específicos, tal como qué sucederá con aquellos que no usen la aplicación y decidan quedarse en el país buscando una oportunidad de legalizar sus permanencias.

Según el anuncio de la CBP, la aplicación móvil CBP Home tiene una nueva función, Intent to Depart (Intento de salida), “que ofrece a los extranjeros que se encuentran indocumentados en el país o a aquellos extranjeros cuya libertad condicional ha sido revocada un proceso voluntario ordenado y definido para notificar al gobierno de los Estados Unidos su intención de irse”.

Pero no aclara qué sucederá con aquellos extranjeros que han acumulado tiempo ilegal de permanencia, quienes si ponen un pie fuera de Estados Unidos automáticamente activan la Ley del Castigo, que incluye una sanción de hasta 10 años fuera del país sin poder regresar,

La CBP indica además que la herramienta “agiliza los procesos de la agencia, mejora la seguridad y reduce las cargas administrativas, todo desde la comodidad de un dispositivo móvil”.

La propaganda lanzada por la agencia, sin embargo, no aclara el mar de dudas que generó el anuncio en la comunidad. Sólo precisa que “ofrece la oportunidad de irse antes de enfrentar consecuencias más severas”.

La herramienta “es una aplicación móvil gratuita disponible para que cualquier persona la descargue en un dispositivo Apple o Android a través de la App Store de Apple y Google Play, así como desde el sitio web de CBP. UY es gratis”, señala.