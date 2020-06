Qué viene ahora para los 'dreamers' tras fallo de la Corte Suprema que dejó vivo DACA

Fallo clave

Cuatro meses más tarde, en agosto de ese año, el juez Bates ordenó la restitución total del programa, pero eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes luego que los demandantes, encabezados por la Universidad de Princeton y Microsoft, decidieron no oponerse a la recepción y tramitación de peticiones de DACA de soñadores que antes no habían solicitado el amparo.

La batalla

El error

“El error aquí fue la manera en cómo terminaron el programa. El fallo no dice nada sobre el programa, sino que explica que el gobierno falló por no considerar suficientemente la manera en la cual iba a afectar a todos los que se han beneficiado del programa”, indicó.



Agregó que “las razones por cual ellos (el gobierno) querían deshacerse del programa no fueron las correctas, pero eso no quita que nuevamente lo intenten”.