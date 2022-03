Gobierno de Biden pondrá fin a las restricciones en la frontera para aceptar a migrantes debido a la pandemia

Los puntos 3 y 4 citados en el documento se vienen implementando desde inicios del gobierno de Joe Biden el año pasado. Algunos resultados, como el éxodo continuo de personas, no ha bajado sino que se incrementa cada vez más.

Pero el DHS no solo culpa a los países desde donde se genera la migración hacia Estados Unidos; también apunta a la existencia de “un sistema de inmigración que está fundamentalmente roto”, que hasta ahora no ha sido reparado por el Congreso y pide que se establezca “un sistema de inmigración que fortalezca las vías legales”.