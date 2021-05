El futuro del Dream Act es ‘incierto’ a pesar de la promesa de Biden

Por una parte, los demócratas aguardan a conocer qué hará el presidente Joe Biden y cuánto capital político invertirá en el proyecto. Los republicanos, mientras tanto, reiteran que la estrategia sigue siendo la misma: mientras no se solucione la crisis en la frontera no se debatirá ningún beneficio migratorio.

El plan de la Cámara

El proyecto fue votado de manera separada de la reforma integral de Biden porque no todos los demócratas estaban de acuerdo con el plan. La Casa Blanca temía que, de no hacerlo, el mandatario incumpliría la promesa de llevar al pleno de ambas cámaras un proyecto de legalización en los primeros 100 días de su presidencia.

Futuro “incierto”

Tres días después de la reunión, las preocupaciones en la comunidad dreamers crecen. “Si los demócratas quieren que esto se haga realidad (que el Senado apruebe el plan enviado por la Cámara en Marzo), lo pueden hacer. Pero primero deben resolver sus diferencias, porque no todos están de acuerdo en hacerlo de manera separada”, dice Lizbeth Mateo, una dreamer originaria de México, beneficiaria de la Acción Diferida de 2012 (DACA) y graduada de abogado.

“Hay demócratas que apoyan el Dream Act, pero no lo hacen de manera independiente, sino que quieren que sea parte del plan de reforma migratoria integral que incluye a los 11 millones de indocumentados”, agrega. “Pero hay otros que comprenden las preocupaciones de los republicanos sobre el tema de la seguridad fronteriza”.

Mateo señala que, si en verdad la Casa Blanca quiere que esto suceda (la aprobación en el Senado), “van a tener que negociar no sólo con los republicanos, sino también con aquellos demócratas que tienen dudas”.

Postura republicana

Sectores moderados y conservadores dentro del Partido Republicano coinciden en que la promesa hecha por Biden, el viernes, no cambia el escenario dibujado en enero poco después de la toma de posesión.

“La situación fronteriza sigue empeorando. Y mientras no veamos una solución, no apoyamos ningún tipo de beneficio migratorio”, dijo una fuente republicana que pidió mantener su nombre en el anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios sobre el tema.