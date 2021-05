Joe Biden prometió a dreamers que seguirá luchando para que el Congreso apruebe un camino a la ciudadanía

“El presidente fue muy honesto con nosotros”, dijo Esmeralda Tovar-Mora, una de las dreamers invitadas a la reunión. “Nos preguntó por nuestras familias, nuestros hijos y nuestros esposos. Fue muy amable. La reunión iba a durar 45 minutos, pero se extendió durante una hora y media”, agregó.

Tovar-Mora dijo además que “nos prometió (el mandatario) que iba a ser todo lo que está en su poder para que la Ley del Sueño (American Dream and Promise Act of 2021) sea aprobada en el Senado. No dio una fecha, pero sabemos que tiene que ser antes de septiembre para que pase y se convierta en ley”.