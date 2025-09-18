19 'dreamers' con DACA detenidos por ICE en 2025: los buscaron en sus casas o no reconocieron sus permisos

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández defiende a tres beneficiarios de DACA que fueron detenidos por agentes federales de inmigración en Yuma, Arizona. La abogada Ana María Candela tiene un caso más de otro joven con acción diferida detenido desde mayo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nuevo México. Fueron arrestados cuando salían de sus casas, cuando pasaban por puntos de control fronterizo, en sus propias comunidades.

United We Dream y una coalición de organizaciones —bajo el nombre 'Nuestro hogar está aquí'— han registrado desde enero el arresto de 19 beneficiarios de DACA.

Entre los casos que defiende Hernández está el de una dreamer —cuyo nombre no reveló para protegerla, con más de 20 años en Estados Unidos— que fue detenida a inicios de septiembre cuando pasaba por un punto de control de la Patrulla Fronteriza (CBP), algo que había hecho con frecuencia por su trabajo.

"Va con su esposo, CBP los cuestionó. Ella le enseña el documento (su permiso de trabajo de DACA) y el oficial le dice: '¿Sabes qué? No estoy muy familiarizado con DACA, voy a pedirle a mi supervisor que venga y te hable'. Vino el supervisor y le dijo que las cosas habían cambiado y que DACA ya no servía. La arrestan y se la llevan al centro de detención", cuenta Hernández al detallar que la joven no tiene antecedentes criminales, que se encontraba en el proceso para obtener su residencia y aún sigue detenida.

La respuesta del funcionario en Yuma resuena con una declaración de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin. En julio, cuando se reportaban arrestos de beneficiarios de la acción diferida, dijo a una televisora nacional que "DACA no otorga ninguna forma de estatus legal en este país".

"Este caso está muy higiénico. No hay razón para encarcelar a una persona que tiene todo en regla", señala Hernández.

El 3 de septiembre, más de 40 senadores enviaron una carta a la secretaria de DHS, Kristi Noem, en la que refutaron las declaraciones de la vocera, le recordaron que "DACA fue creado para proveer protecciones migratorias para ciertos no ciudadanos traídos a Estados Unidos" y exigieron respuestas sobre cuántos beneficiarios han sido detenidos desde enero y bajo qué autoridad.

En una rueda de prensa con organizaciones de la coalición 'Nuestro hogar está aquí', la senadora por Texas Sylvia García condenó este jueves las detenciones de beneficiarios de DACA: "Esto no es legal, es ilegal y debe parar".

Un 'dreamer' que salía de casa

El caso que lleva Candela es el de Jean Carlos Fiallos. Fue detenido el 30 de mayo de 2025 cuando iba saliendo de su casa al trabajo por la mañana. Su vehículo fue interceptado. Desde entonces ha permanecido bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento Otero, en Chaparral, Nuevo México.

La abogada explica a Univision Noticias que Fiallos no tiene sentencias criminales. En el pasado, sólo tuvo arrestos y los cargos fueron desestimados. A pesar de eso, el juez le negó la fianza al alegar que el inmigrante "puede representar un peligro".

Cuando Fiallos fue detenido se encontraba en el proceso de renovación de su permiso de DACA. En julio recibió la renovación. Pese a la reemisión del documento, ahora enfrenta un proceso de deportación.

"Él calificó para DACA, era beneficiario y aún lo es. Mi pregunta es ¿van a deportar a alguien que tiene DACA vigente?", cuestiona la abogada con preocupación. "Nunca ha estado sentenciado por algún crimen".

Desde 2012, DACA ha servido como una protección contra la deportación para más de 500,000 inmigrantes que llegaron Estados Unidos con sus padres cuando apenas eran unos niños. Para calificar, debieron haber estado en EEUU para el 15 de junio de 2021 y haber permanecido en el país desde junio de 2007. Y para mantener el estatus no pueden haber sido condenados por un delito grave, por un delito menor significativo o por tres o más delitos menores.

En su página sobre DACA, DHS asegura que "continuará enfocando sus recursos de aplicación de la ley en aquellas personas que representen una mayor amenaza para la seguridad nacional". Explica que "ejercerá la discreción procesal (...) para garantizar que los recursos no se utilicen en individuos que no pertenecen a esta categoría".

Univision Noticias consultó a DHS y a ICE sobre el caso de Jean Carlos Fiallos. Hasta el cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

Arrestos en Tennessee, Florida, Oklahoma

En la base de datos de la coalición de organizaciones a la que Univision Noticias tuvo acceso, cuentan 19 casos de beneficiarios de DACA detenidos. Aún verifican más casos. Los arrestos reportados hasta ahora ocurrieron en Texas, Florida, California, Tennesse, Arizona, Nueva Jersey, Oklahoma, Massachussetts y Georgia (en la reciente redada en Hyundai).

"Está pasando en todo el país, no hay casos aislados; no son uno o dos", explicó a Univision Noticias Anabel Mendoza, directora de Comunicaciones de United We Dream.

Dos de los beneficiarios fueron deportados: uno fue retornado. Otros 10 permanecen detenidos en centros de ICE. Algunos, como Jean Carlos Fiallos, por meses.

"Es extremadamente vergonzoso lo que estamos viendo. No se debería permitir a DHS decidir un día que puede inventar sus propias reglas y actuar según ellas. Así no funciona una democracia", reclama Mendoza.

Otras organizaciones como FWD.us, que abogan por los derechos de los inmigrantes, alertan del mismo patrón de detenciones. Su vicepresidente de Comunicaciones, Juan Pachón, alertó en entrevista a Univision Noticias que "la vida de una persona que recibió DACA y sus protecciones ha cambiado radicalmente". Además de los arrestos, denuncia reportes de retrasos en las renovaciones de permisos.