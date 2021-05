Biden se reúne con 'dreamers' para enviar señal de que la reforma migratoria es una de sus prioridades

Los invitados

También estarán A stou Thiane , un inmigrante de origen senegalés creado en Nueva York y colaborador del grupo Teach for America, que aboga en apoyo a la educación de estudiantes indocumentados. Leydy Rangel , una hija de trabajadores inmigrantes que colabora para United Farm Workers. Jirayut Latthivongskorn , un inmigrante originario de Tailandia que formó parte de la demanda en contra del gobierno de Donald Trump para defender los beneficios de DACA y que el año pasado restituyó la Corte Suprema y Karen Reyes , una inmigrante de origen mexicano que lleva casi 30 años en Estados Unidos y trabaja como maestra y forma parte de la familia de United We Dream (UWD).

“Un verdadero honor”

“Queremos la ciudadanía”

“Tenemos fe. Ya no queremos seguir viviendo con la inseguridad de que un día no podamos estar junto a nuestras familias, no queremos vivir con miedos sin miedo. Esperamos que nos escuchen y que nos den la oportunidad de seguir trabajando y sirviendo a nuestro país”, agregó.