5 claves de la propuesta de reforma migratoria que impulsa el senador Rubén Gallego

El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego se ha propuesto abordar uno de los desafíos políticos más controvertidos y de difícil solución que padece Estados Unidos al presentar este lunes un plan destinado a reformar el sistema migratorio del país y reforzar la seguridad fronteriza.

El plan de Gallego, quien venció a la republicana Kari Lake en la reñida contienda por el Senado del otoño pasado, contempla la contratación de más agentes de la Patrulla Fronteriza; el uso de tecnología para detener el contrabando de fentanilo; la reforma del sistema de asilo; la ampliación de las vías para que las personas ingresen a Estados Unidos; y una vía para obtener la ciudadanía para algunos inmigrantes.

El plan de Gallego llega tres meses después del inicio de la administración del presidente Donald Trump, mientras este busca cumplir sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas. Es poco probable que su plan, o cualquier otro de los demócratas, tenga mucho apoyo con Trump en la Casa Blanca, pero ilustra que el debate sobre soluciones legislativas continúa.

Por qué han fracasado los intentos de aprobar una reforma migratoria integral

Muchos miembros del Congreso han intentado, sin éxito, cambiar el sistema migratorio. Un pequeño grupo de senadores, liderado por la predecesora de Gallego, Krysten Sinema, negoció durante meses en 2023 y 2024 un proyecto de ley fronterizo que habría endurecido los protocolos de asilo para los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México; contratado más oficiales para evaluar las solicitudes de asilo y agentes de la Patrulla Fronteriza; y otorgado fondos a los gobiernos locales que enfrentan la afluencia de migrantes.

Ese esfuerzo se topó con una oposición feroz apenas horas después de su publicación.

La última vez que el Congreso estuvo cerca de lograr un avance en la reforma migratoria fue en 2013, cuando un grupo bipartidista de senadores impulsó una legislación que creaba una vía hacia la ciudadanía para millones de personas que se encontraban en el país sin autorización, ampliaba las visas de trabajo y, al mismo tiempo, reforzaba la seguridad fronteriza y exigía que los empleadores verificaran la situación legal de los trabajadores. El Senado aprobó la propuesta, pero fue rechazada por la Cámara de Representantes.

El plan de Gallego incluye algunos elementos que probablemente encontrarán apoyo bipartidista, como sus llamados a reforzar la seguridad fronteriza. Pero otros aspectos, como los esfuerzos para legalizar a cualquier persona que ya se encuentre ilegalmente en el país, resultarán mucho más polémicos.

“No tenemos que elegir entre la seguridad fronteriza y la reforma migratoria. Podemos y debemos hacer ambas cosas”, declaró Gallego en un comunicado de prensa el lunes. Añadió que “durante décadas, el Congreso ha intentado sin éxito tomar medidas porque la política se interponía. Es hora de avanzar y promulgar un plan que funcione”.

Gallego, veterano de los Marines que sirvió en Irak, reemplazó a Sinema, una demócrata convertida en independiente que a menudo estuvo a la vanguardia de la legislación sobre inmigración y seguridad fronteriza.

A continuación, algunas claves del plan contenido en un documento de 21 páginas:

1. Ofrece más maneras de llegar a Estados Unidos

Gallego argumenta que una aplicación más estricta de las leyes migratorias por sí sola no es la solución y que debería ir acompañada de más maneras para que las personas ingresen legalmente a Estados Unidos.

El plan exige aumentar la asignación anual de algunas visas y tarjetas de residencia permanente ( green cards) y eliminar o aumentar significativamente los “límites arbitrarios por país”.

También quiere crear nuevas categorías de visas, impulsar el reasentamiento de refugiados y agilizar el proceso de naturalización para los inmigrantes que prestan servicio en las fuerzas armadas.

Y exige la implementación gradual de E-Verify, que facilita la verificación de si los posibles empleados pueden trabajar legalmente en EEUU, algo que ha encontrado resistencia con frecuencia debido a la preocupación de que podría provocar una escasez generalizada de mano de obra.

2. Propugna nuevas vías para obtener la ciudadanía

Con argumentos morales y económicos, Gallego aboga por una vía para obtener la ciudadanía para los inmigrantes que llegaron a EEUU en su infancia.

No se conoce el número exacto de personas que abarcaría, aunque algunas estimaciones sitúan la cifra en 3.4 millones.

El plan de Gallego también propone una vía para obtener la ciudadanía para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país sin documentos. El presidente Joe Biden intentó algo similar el año pasado con un programa que habría cubierto a unas 550,000 personas, pero fue rápidamente bloqueado por un juez.

3. Prevé inversiones en seguridad fronteriza

Tras observar que las llegadas de migrantes a la frontera comenzaron a disminuir en junio del año pasado, Gallego advierte que un aumento repentino puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es necesario invertir ahora.

El senador exige mejores salarios y abordar cuestiones como la seguridad laboral para facilitar la contratación y retención de agentes de la Patrulla Fronteriza; inversiones en tecnología e infraestructura para detectar drogas o tráfico de personas; y centrar los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la deportación de personas que representan una amenaza para la seguridad.

Gallego, quien a menudo habla sobre el impacto de las oleadas migratorias en las ciudades fronterizas de Arizona, también propone fondos para ayudar a las comunidades afectadas.

4. Fortalece el sistema de asilo

En lugar de que los casos de asilo se resuelvan en tribunales de inmigración congestionados, Gallego quiere contratar más oficiales de asilo y darles la facultad de decidir sobre esos casos. También propone elevar el estándar de asilo y reducir el acceso al asilo durante las oleadas fronterizas.

5. Analizaría las causas fundamentales que llevan a los migrantes a huir de sus países

Gallego argumenta que Estados Unidos necesita determinar por qué tantas personas se ven compelidas a abandonar sus países y a asumir riesgos tan grandes en su intento por llegar a EEUU, y abordar esos problemas.



