Estos son los argumentos del gobierno que ponen en peligro el futuro de los 700,000 dreamers protegidos por DACA

Por una parte, el gobierno insiste en que Donald Trump, en uso de su autoridad presidencial, canceló el programa “basado en su creencia” y ante las “serias dudas” de que la política de DACA, creada por el expresidente Barack Obama “es ilegal”. Y que la decisión respecto eliminar el beneficio la tomó utilizando “la discreción” que al presidente le otorga su Autoridad Presidencial (APA), un tema que no está en juego y no debe ser revisado por el organismo Judicial.

Primero, dijo, “la rescisión simplemente terminó una política previa de no cumplimiento por la cual el Departamento (de Seguridad Nacional, DHS) acordó no hacer cumplir la INA (Ley de Inmigración) contra cientos de miles de extranjeros ilegales” (indocumentados).

Pero que la decisión de si se hace o no se hace cumplir la ley, es algo que en este caso compete con la “discrecionalidad del presidente”, apuntó Francisco, y en este caso “no es revisable”, a menos que un estatuto lo restrinja y nada en la Ley de Inmigración INA requiere el DHS u otra agencia de aplicación de la ley diga que no puede aplicar la ley.

Debate confuso

Y no solo “debido a los grandes intereses que tienen” (los dreamers), agrega. “También se mencionó en la audiencia los intereses de las decenas de organizaciones” beneficiadas alrededor de ellos, sindicatos laborales, asociaciones educativas, etcétera. Se está hablando no solo de los beneficios de los soñadores, sino de los beneficios que recibe el país gracias al aporte de estos jóvenes protegidos por DACA”.

¿Justo o injusto?

“Por una parte, en la audiencia se dijo que DACA era temporal, que se tenía que terminar y solo era por dos años. Pero ahora están diciendo que esto va más allá de la autoridad ejecutiva, que el presidente debe mirar más allá de su capacidad ejecutiva y no puede dejar a los dreamers a la intemperie, que debe ver por el bienestar de ellos y de todas las asociaciones que dependen de la labor de ellos. Que los intereses de ellos deben ser tenidos en cuenta antes de tomar una decisión. Eso me da un poquito de esperanza”, dice Velásquez.

Qué revisará la corte

Poco probable

El segundo argumento del gobierno no es firme, pero eso no quiere decir que la Corte lo desestime y lo deje aun lado. Porque si lo hace estaría poniendo en duda la capacidad del presidente para usar a su discreción su poder ejecutivo. Por eso las preocupaciones.

“Ellos, en realidad no están argumentando que tratan de evitar la discusión respecto a si esto es no lo lega, se basan en la capacidad ejecutiva, en el poder del presidente”, dice Agusti. “Así es que, en este caso, en realidad no se sabe lo que decidirá la Corte”.

Futuro incierto

“Pero no creo que vayamos a tener un resultado final pronto. Esto se resolverá en el 2020. Si gana el presidente, ahí se acaba todo. Todo depende si para los magistrados son suficientes los argumentos ventilados el martes. Si no lo son, también es probable que regresen el asunto al Departamento de Justicia. Pero no lo creo, no pienso que el presidente cambie la razón, no me imagino que lo haga. Y si se diera el caso y cambie la rescisión, entonces empezaríamos otra serie de pleitos en las cortes”, aseguró.