Qué se puede saber del futuro de DACA por lo que se dijo en la Corte Suprema

Los argumentos de las partes

El defensor del gobierno de Trump, el abogado general Noel Francisco, exhortó a los jueces a que no escuchen los fallos de tres jueces de cortes inferiores que se han pronunciado a favor de DACA y sanciones que el ejecutivo se exedió en su poder al sancionar la política.

"En 2017, el Quinto Circuito sostuvo que DAPA (programa que buscaba ofrecer un amparo temporal a la deportación de indocumentados padres de residentes legales o ciudadanos estadounidenses) y la expansión de DACA probablemente eran ilegales, una sentencia que este Tribunal afirmó igualmente dividido. Frente a esas decisiones, el Departamento de Seguridad Nacional determinó razonablemente que ya no deseaba retener la política de DACA basándose en su creencia de que la política era ilegal, sus serias dudas sobre su ilegalidad", indicó Francisco a la Corte Suprema según la trancripción de la sesión.

“La finalización de DACA por el gobierno disparó abruptas, tangibles y adversas consecuencias y sustanciales interrupciones en las vidas de 700,000 individuos, sus familias, empleadores y Fuerzas Armadas. La decisión requería que el gobierno aportara una precisa, razonada, racional y legalmente sana explicación. Falló absolutamente en hacerlo, aportando solo la inexplicada aseveración de que él no tenía discrecionalidad sobre DACA porque era un ejercicio de autoridad inconstitucional por parte de la rama ejecutiva. La decisión derogó cinco años de aplicación de la política e acción diferida que había permitido a los beneficiarios de DACA bajo otras leyes y regulaciones no contestadas aplicar para autorización de empleo, buscar licencias de conducir y otros beneficios. Su reversión abrupta removió una condición precedente a esos derechos y expuso a los beneficiarios de DACA y a sus empleadores a inmediatas potenciales medidas coercitivas del gobierno”, dijo Olson en su declaración de apertura.

Algunas preguntas de los magistrados

Magistrada Elena Kagan sobre el doble estándar que puede estar usando el gobierno en sus argumentos: “Para entender lo que usted (abogado general Francisco) está diciendo, usted estaría sugiriendo que la DACA original es revisable, pero la rescisión de DACA no lo es. En otras palabras. ¿está usted sugiriendo que hay una asimetría en lo que es revisable?”

Magistrado Stephen Breyer: “Si pudiera continuar la misma pregunta porque, veamos, la mejor declaración de la ley para mi es un muy viejo principio, de nuevo, fue el escrito del magistrado (Antonin) Scalia para la corte en Fox. Él dice; cuando la “política previa de una agencia ha engendrado serios intereses de dependencia, eso debe ser tenido en cuenta”. Bueno, este es el caso, yo pienso (..) He contado informes en esta corte, como estoy seguro que usted también, que declaran diferentes estados de intereses de dependencia. Hay 66 organizaciones de salid. Hay tres sindicatos. Hay 210 asociaciones educacionales. Hay seis organizaciones militares. Hay tres constructoras, cinco estados más aquellos involucrados (en la demanda), 108, pienso, municipalidades y ciudades, 139 organizaciones religiosas y 145 empresas.

Magistrado Neil Gorsuch: “Los intereses de dependencia de los que hemos hablado más temprano, creo que su amigo del otro lado (refiriéndose a Francisco) diría que atendimos esos intereses de dependencia en un párrafo y que podríamos hacerlo en 15 páginas, pero estaríamos diciendo casi lo mismo al final de día. Y tomaría otros seis años, y dejaría a estas personas bajo la continua nube de incertidumbre y el continuo estancamiento en los poderes políticos porque ellos no tendrían una regla básica de decisión de esta corte sobre el tema”.

Magistrada Sonia Sotomayor: “Esto no es acerca de la ley. Esto es sobre nuestra elección de destruir vidas.

¿A favor?

"La mayoría de los jueces mostró interés sobre DACA", contó y añadió que "el juez Clarence Thomas fue el único que no preguntó" (Thomas es famoso por casi nunca hacer preguntas durante las audiencias).

¿En contra?

Otro análisis de The New York Times indica que la mayoría conservadora de la Corte Suprema pareció dispuesta a ponerse del lado de Trump en sus esfuerzos por terminar DACA.

Varios "jueces indicaron que no cuestionarían el razonamiento de la administración (Trump) y, en cualquier caso, consideraron que sus explicaciones eran suficientes", dice el análisis.

El abogado del gobierno Francisco exhortó a los jueces a que no escuchen los fallos de tres jueces anteriores y que terminen con DACA.

“El punto es que nadie puede negar que el presidente Trump tiene el poder de quitar DACA. El problema es la manera en que lo hizo. El gobierno no fue detallista. Y al no serlo, no se sabe entonces cuál es la línea cuando se trata de quitar un alivio de una agencia como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, relató.