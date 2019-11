Trump califica a los dreamers de "criminales", pero los datos lo desmienten: DACA exige una rigurosa revisión de antecedentes

En un mensaje matutino en su cuenta de Twitter, el mandatario sotuvo que "mucha de la gente de DACA, ya no tan jóvenes, están muy lejos de ser ‘ángeles’. Algunos son criminales duros y curtidos".

El presidente no presentó datos ni ejemplos que justificaran su comentario. De hecho, el proceso para ser beneficiario de DACA incluye un riguroso proceso de verificación de antecedentes, por lo que no se concede a personas que hayan cometido delitos en el pasado.

Las cifras que demuestran que Trump no tiene razón

"Le sugeriría al presidente que lea el reglamento de DACA y se entere que uno de los principales requisitos (del programa) es que las personas no pueden tener antecedentes criminales, no pueden ser criminales”, dijo a Univision Noticias Melissa Padilla, dirigente de CoFire, un movimiento de dreamers de la Universidad de Dartmouth, New Hampshire.