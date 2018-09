En medio de políticas migratorias más duras, las estafas proliferan

Hernández también dijo que “la política migratoria de Trump no solo ha vuelto más complejo el trámite y obtención de beneficios migratorios, sino que ahora el sistema es más exigente y peligroso. Un error puede desencadenar en una orden final de deportación”.

“No use notarios”

Para la abogada Rebeca Sánchez-Roig, “el consejo que brinda un abogado con licencia depende de los hechos de cada caso y de qué beneficio tenga o no disponible el cliente. Pero el consejo más importante para el inmigrante es que NO use un notario para trabajos de inmigración, sino consulte a un abogado de inmigración con experiencia”.