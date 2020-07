EEUU no deportará a niños migrantes detenidos en un hotel, tras denuncias de organizaciones de derechos humanos

El gobierno de Donald Trump anunció este lunes que no expulsará a un grupo de niños migrantes que estaban detenidos en un hotel para su deportación y cuyo caso denunciaron varias organizaciones de derechos humanos , incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

La organización Texas Civil Right Proyect denunció la semana pasada que el gobierno federal estaba utilizando la cadena de hoteles Hampton Inn & Suites en varias localidades fronterizas para detener a niños migrantes antes de su deportación para evitar dejar un rastro judicial.

El pasado viernes, la organización denunció al gobierno y este lunes el Departamento de Justicia indicó al tribunal de Washington DC que los menores que estaban en el hotel el 23 de julio y que todavía estén en Estados Unidos van a ser sometidos a los procedimientos migratorios y no serán expulsados.

Texas Civil Right Proyect afirmó que los hoteles se habían convertido en "agujeros negros de información para que la gente detenida no pueda buscar ayuda" y denunció que los migrantes colocaron carteles en las ventanas diciendo que no tenían acceso al teléfono y pidiendo "ayuda".