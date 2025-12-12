Redadas Cómo las redadas de ICE están golpeando a los centros que cuidan niños en EEUU El impulso del gobierno de Trump por la mayor deportación masiva de la historia ha tenido un impacto desproporcionado en el sector del cuidado infantil, que depende en gran medida de inmigrantes y ya sufre una escasez de trabajadores.



Poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero, el personal del preescolar bilingüe CentroNía comenzó a ensayar qué hacer si funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaban a la puerta.

A medida que ICE se convirtió en una presencia regular en su vecindario históricamente latino, durante el verano, los maestros dejaron de llevar a los niños a parques, bibliotecas y áreas de juego cercanas que antes se consideraban una extensión del aula.

Y en octubre, la escuela canceló su querido desfile del Mes de la Herencia Hispana, fecha en que los padres inmigrantes solían vestir a sus hijos con trajes típicos y camisetas de fútbol de sus países de origen. ICE había empezado a detener a miembros del personal, todos con estatus legal, y los directivos temían llamar aún más atención no deseada.

Todo esto ocurrió antes de que funcionarios de ICE arrestaran a una maestra dentro de un centro preescolar en español en Chicago en octubre. El hecho dejó a inmigrantes que trabajan en el cuidado infantil, junto con las familias que dependen de ellos, sintiéndose asustados y vulnerables.

El impulso de Trump por la mayor deportación masiva de la historia ha tenido un impacto desproporcionado en el sector del cuidado infantil, que depende en gran medida de inmigrantes y ya sufre una escasez de trabajadores.

Los trabajadores inmigrantes en cuidado infantil y los maestros de preescolar, la mayoría con permiso legal para vivir y trabajar en EEUU, dicen que viven con ansiedad por posibles encuentros con funcionarios de ICE. Algunos han abandonado el sector y otros se han visto obligados a hacerlo por cambios en las políticas de inmigración.

En CentroNía, la directora ejecutiva Myrna Peralta dijo que todo el personal debe tener estatus legal y autorización de trabajo, pero la presencia de ICE y el miedo que genera han cambiado la forma en que la escuela opera.

“Eso realmente domina todas nuestras decisiones”, dijo Peralta.

En lugar de llevar a los niños a caminar por el vecindario, los empleados los pasean en carriolas por los pasillos. Y el personal convirtió un salón en una pequeña biblioteca cuando la escuela canceló una asociación con una biblioteca local.

La industria del cuidado infantil depende de los inmigrantes

Las escuelas y centros de cuidado infantil solían estar fuera del alcance de ICE, en parte para mantener a los niños fuera de peligro. Pero esas reglas se eliminaron poco después de la investidura de Trump. En su lugar, se insta a los agentes a ejercer “sentido común”.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), defendió la decisión de los agentes de ICE de entrar al preescolar de Chicago.

Dijo que la maestra, quien tenía permiso de trabajo y luego fue liberada, era pasajera de un vehículo que estaba siendo perseguido por ICE. Ella salió del auto y corrió hacia el preescolar, dijo McLaughlin, enfatizando que la maestra fue “arrestada en el vestíbulo, no dentro de la escuela”. El hombre que conducía entró al preescolar, donde los agentes lo arrestaron.

Aproximadamente una quinta parte de los trabajadores del cuidado infantil en EEUU nació fuera del país y una quinta parte es latina. La proporción de inmigrantes es aún mayor en algunas regiones, especialmente en grandes ciudades: en el Distrito de Columbia, California y Nueva York, alrededor del 40% de la fuerza laboral del sector nació en el extranjero, según el Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley.

Los inmigrantes en el sector tienden a tener mayor nivel educativo que los nacidos en EEUU. Los provenientes de América Latina ayudan a satisfacer la creciente demanda de preescolares en español, como CentroNía, donde muchos padres inscriben a sus hijos para darles ventaja en el aprendizaje de otro idioma.

El American Immigration Council estimó en 2021 que más de tres cuartas partes de los inmigrantes que trabajan en educación infantil viven y trabajan legalmente en EEUU. Preescolares como CentroNía realizan rigurosas verificaciones de antecedentes, incluida la confirmación del permiso de trabajo del personal.

Hay evidencia de que la presión sobre la fuerza laboral está aumentando. Desde enero, la cantidad de inmigrantes trabajando en cuidado infantil ha disminuido en 39,000, según un informe publicado el miércoles por New America, un centro de pensamiento progresista.

Esto, a su vez, dificultó el empleo de madres nacidas en EEUU con hijos menores de 6 años. Los investigadores estiman que hay 79,000 menos de ellas en la fuerza laboral debido al aumento de arrestos de ICE.

Más allá de los esfuerzos de deportación, el gobierno de Trump ha retirado en los últimos meses el estatus legal a cientos de miles de inmigrantes. Muchos habían huido de violencia, pobreza o desastres naturales y recibieron Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permitía vivir y trabajar legalmente en EEUU.

Sin embargo, Trump eliminó esos programas, obligando a muchos a dejar sus empleos y el país. Solo el mes pasado, 300,000 inmigrantes de Venezuela perdieron su estatus protegido.

CentroNía perdió a dos empleados cuando perdieron su TPS, dijo Peralta, y un inmigrante nicaragüense que trabajaba como maestro renunció por su cuenta. Mientras que Tierra Encantada, que administra preescolares de inmersión en español en varios estados, perdió a una docena de maestros cuando ellos también perdieron su TPS.

El miedo afecta incluso a quienes están legalmente en EEUU

En CentroNía, una empleada fue detenida por ICE mientras caminaba por la calle y retenida durante varias horas, sin poder contactar a colegas para avisar dónde estaba. Fue liberada esa misma noche, dijo la directora del plantel, Joangelee Hernández-Figueroa.

Otra empleada, la maestra Edelmira Kitchen, dijo que fue detenida por ICE en septiembre camino al trabajo. Los agentes le exigieron que bajara del auto para interrogarla. Kitchen, ciudadana estadounidense que emigró desde República Dominicana cuando era niña, dijo que se negó y finalmente la dejaron ir.

“Sentí que violaron mis derechos”, dijo Kitchen.

Hernández-Figueroa dijo que la fuerte presencia de ICE durante la intervención federal en la ciudad ha afectado la salud mental del personal. Algunos han ido al hospital con ataques de pánico en pleno horario escolar.

Cuando la ciudad envió consultores de salud mental a la escuela este año como parte de una colaboración con el Departamento de Salud Conductual, los directivos pidieron que trabajaran con los maestros en lugar de los estudiantes, preocupados de que su angustia afectara el ambiente en el salón.

“Si los maestros no están bien”, dijo Hernández-Figueroa, “los niños tampoco estarán bien”.

No solo los adultos están más ansiosos. En una escuela Guidepost Montessori en Portland, Oregón, los maestros observaron cambios en los niños semanas después de un arresto de ICE cerca del plantel en julio. Tras detener a un padre que conducía a su hijo a la escuela, los agentes lo confrontaron en el estacionamiento e intentaron arrestarlo.

En la conmoción que siguió, la escuela activó un cierre de emergencia: los niños fueron retirados del patio y los maestros pusieron música fuerte y los hicieron cantar para tapar los gritos.

Amy Lomanto, directora de la escuela, dijo que los maestros notaron más estallidos emocionales y más niños recurriendo a lo que la escuela llama “la estación de regulación”, un espacio en la oficina principal con juguetes sensoriales para ayudarlos a calmarse.

Dijo que lo ocurrido en su escuela demuestra que incluso las comunidades acomodadas, como la que sirve el plantel, no están libres de exponerse a este tipo de eventos.

“Con la situación actual, es más probable que muchos experimentemos este tipo de trauma”, dijo. “Ese nivel de miedo ahora está impregnando a una mayor parte de nuestra sociedad.”

