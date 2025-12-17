Ciudadanía Gobierno de Trump impone cuotas para despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados, según The New York Times Un portavoz del USCIS afirmó al medio que no era ningún secreto que la “guerra contra el fraude” de la agencia daba prioridad a las personas que habían obtenido la ciudadanía estadounidense de forma ilegal, especialmente bajo el gobierno de Joe Biden.



Video Migrantes que se naturalizaron, en la mira del gobierno Trump: ¿qué puede poner en riesgo su ciudadanía?

El gobierno del presidente Donald Trump está planeando intensificar sus esfuerzos para despojar a personas naturalizadas de su ciudadanía estadounidense, de acuerdo con un documento interno obtenido por The New York Times.

Según el medio estadounidense, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha emitido instrucciones a sus oficinas regionales para “entregar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026”, una cifra que contrasta fuertemente con el promedio histórico de aproximadamente 11 casos al año entre 1990 y 2017.

La intención del gobierno de Trump, según el documento obtenido por The New York Times, es enfocarse en individuos que presuntamente adquirieron la ciudadanía de forma ilegal, en un esfuerzo por “combatir el fraude migratorio”, aunque no está claro qué considerarán como fraude.

Un portavoz del USCIS afirmó al medio que no era ningún secreto que la “guerra contra el fraude” de la agencia daba prioridad a las personas que habían obtenido la ciudadanía estadounidense de forma ilegal, especialmente bajo el gobierno anterior.

Bajo la ley estadounidense, la ciudadanía naturalizada puede ser revocada si se demuestra que fue obtenida de manera fraudulenta o mediante tergiversación de hechos materiales durante el proceso de naturalización.

Este cambio marca un incremento drástico en las acciones del gobierno federal, ya que la desnaturalización ha sido tradicionalmente un recurso legal muy poco utilizado y reservado para casos extraordinarios, como crímenes de guerra o fraudes documentados graves.

El presidente Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de retirarle la ciudadanía a algunos que realizaron el proceso de naturalización.

“Tenemos delincuentes que entraron en nuestro país y se naturalizaron, tal vez gracias a (el expresidente Joe) Biden o a alguien que no sabía lo que hacía”, declaró Trump a los periodistas a principios de diciembre, sin presentar evidencia.

“Si tuviera el poder para hacerlo —no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tuviera— les retiraría la nacionalidad, sin duda alguna”, añadió.

Otra escalada en la estrategia del gobierno de Trump contra la inmigración

El gobierno de Trump busca convertir la desnaturalización en una herramienta más frecuente dentro de su estrategia migratoria, que también incluye prohibiciones de viaje ampliadas y congelaciones de solicitudes de visas y residencias para ciudadanos de numerosos países.

Exfuncionarios del USCIS que hablaron bajo condición de anonimato con The New York Times, expresaron su preocupación por el plan de incrementar las desnaturalizaciones.

“Imponer objetivos numéricos arbitrarios en los casos de desnaturalización conlleva el riesgo de politizar la revocación de la ciudadanía”, afirmó al medio Sarah Pierce, antigua funcionaria del USCIS.

“Y exigir cuotas mensuales que son diez veces superiores al número total anual de desnaturalizaciones de los últimos años convierte una herramienta seria y poco habitual en un instrumento contundente y alimenta un miedo y una incertidumbre innecesarios entre los millones de estadounidenses naturalizados”.

