Orden de liberar a inmigrantes menores de edad en centros de detención de ICE es “inaplicable”

La orden emitida por un tribunal de California para que el gobierno libere a decenas de inmigrantes menores de edad detenidos en centros familiares de detención es “inaplicable” por ahora porque no se han cumplido las condiciones para que ocurra, determinó el sábado la jueza que lleva el caso.

La mayoría de los menores y sus progenitoras permanecen privados de libertad desde hace casi un año luego que perdieran sus entrevistas de miedo creíble. No fueron deportados de inmediato porque demandaron al gobierno por violar sus derechos durante el inicio del proceso de asilo.

El fallo de junio

“Pero no habrá liberación de menores”, dice Stephany Álvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley que representa a las familias detenidas en ese centro. “El jueves de la semana pasada el gobierno presentó un recurso ( stay ) para poner una pausa a la orden emitida en junio, pero el tribunal desestimó la acción”.

La últimas negativa

“Si ninguno de estos requisitos previos se ha cumplido antes de la fecha límite del 27 de julio de 2020, el Párrafo 1 de la Orden del 26 de junio de 2020 es inaplicable por sus propios términos. Por lo tanto, no hay necesidad de una estancia”, escribió Gee en el fallo del sábado.

Opciones en el aire

“No hicieron nada y por eso estamos nuevamente aquí, como al principio, pero con más casos de coronavirus. Y aún antes de la pandemia ICE tenía obligación de liberar a los menores en un plazo no mayor de 20 días. Ahora, con este grave problema de salud pública, ese plazo debe ser ejecutado con mayor prisa por el bien de esos niños y en fiel complimiento al Acuerdo Judicial Flores”, apuntó.

“Por otro lado, la jueza también reafirmó que el gobierno no puede llevar a cabo separaciones forzadas porque eso es algo que viola la Constitución”, precisó.

Gee también le recordó a ICE que no pude liberar a ningún menor sin el consentimiento de sus padres.

Qué dice ICE

ICE ha dicho a Univision Noticias que “las unidades familiares que se encuentran bajo custodia familiar y que pasan una entrevista inicial de miedo creíble son liberadas en menos de 20 días”. Pero que quienes permanecen más allá de ese tiempo “son unidades familiares que no pasan la entrevista de miedo o temor creíble y son puestos en proceso de deportación”.

También argumenta que en este segundo caso las familias no son protegidas por el el Acuerdo Judicial Flores de 1997.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.